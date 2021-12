Entreprises

Pièces aéronautiques

Mecachrome et WeAre vont fusionner

(Paris) Les entreprises spécialisées dans les pièces aéronautiques et automobiles de précision Mecachrome et WeAre Groupe ont annoncé vendredi vouloir fusionner pour former un ensemble de 3600 personnes et réalisant un chiffre d’affaires annuel de 450 millions d’euros.