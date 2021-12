Entreprises

Las Vegas

MGM Resorts cède les opérations du célèbre casino Mirage pour 1,1 milliard US

(New York) Le groupe américain Hard Rock International a annoncé lundi le rachat des opérations du célèbre hôtel et casino Mirage à Las Vegas à MGM Resorts pour 1,08 milliard de dollars, et fait part de son intention d’y construire un établissement en forme de guitare.