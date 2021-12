Entreprises

Hexo hausse sa perte à plus de 116 millions

Le producteur de cannabis Hexo a profité mardi de la divulgation d’une perte trimestrielle plus de 27 fois plus grande que celle de la même période l’an dernier pour annoncer un nouveau plan stratégique qui devrait réduire ses coûts, rationaliser ses activités et améliorer sa croissance.