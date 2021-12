Après quatre jours de négociations, la Société des alcools du Québec (SAQ) et le syndicat regroupant les 800 travailleurs salariés des entrepôts ainsi que les responsables de la livraison des bouteilles ont finalement conclu une nouvelle entente de principe, mardi en soirée. Pendant ce temps, les clients qui se présentent en succursale se retrouvent encore devant des tablettes dégarnies.

Nathaëlle Morissette La Presse

« Nous sommes heureux de partager que la SAQ et le syndicat ont conclu [mardi] une entente de principe, peut-on lire dans le communiqué diffusé par la société d’État. Les détails de cette entente seront présentés par le syndicat aux employés des centres de distribution ce vendredi à Québec et ce samedi à Montréal. Nous allons laisser les employés se prononcer sur l’offre qui leur sera soumise et nous vous communiquerons toute information utile dans les prochains jours. »

« Après avoir renégocié de façon intensive depuis le rejet, le comité de négociations est confiant et a hâte de présenter le fruit des derniers pourparlers en assemblée générale », a pour sa part déclaré Joël Latour, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ.

La semaine dernière, les syndiqués avaient rejeté à 86 % une première entente, obligeant les deux parties à revenir à la table des négociations. Les 800 travailleurs salariés des deux entrepôts de la SAQ ainsi que les responsables de la livraison des bouteilles ont fait la grève les 16, 22 et 23 novembre. Le salaire, la sécurité d’emploi et les mesures de santé et sécurité au travail comptent parmi les principaux points en litige. Les deux centres de distribution, situés à Montréal et à Québec, fournissent l’ensemble des 409 succursales et des 429 agences de la société d’État. La dernière convention collective est venue à échéance le 1er avril 2021.

Les succursales de la SAQ peinent à renflouer leurs tablettes, même si les employés des centres de distribution sont retournés au travail. En entrevue avec La Presse la semaine dernière, Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ, assurait que le réapprovisionnement des succursales était sa priorité. Elle avait également affirmé que les consommateurs ne manqueraient pas de vin à Noël. « L’intention, c’est d’avoir les stocks appropriés pour le temps des Fêtes. Il se peut que le produit habituel ne soit pas disponible. Mais on a amplement de produits. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Les succursales de la SAQ peinent à renflouer leurs tablettes, même si les employés des centres de distribution sont retournés au travail.

Les restaurateurs, de leur côté, commencent peu à peu à renflouer leurs réserves, a confirmé mardi Martin Vézina, directeur des affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec (ARQ). Au cours des dernières semaines, ceux-ci ont dû composer avec des retards de livraison. « Le rattrapage se fait cette semaine, indique-t-il. Il y en a encore qui attendent leurs commandes, reconnaît-il, [mais] il y a beaucoup d’efforts qui sont faits pour rattraper [le retard]. »

Frédéric Laurin, professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), se dit peu surpris de voir que la société d’État met du temps à remplir ses tablettes. « La SAQ doit servir plus de 400 succursales, rappelle-t-il. C’est une grosse logistique. »

Au cours des derniers jours, la SAQ et le syndicat ont fait peu de commentaires sur la place publique à propos de l’approvisionnement. Ceux-ci affirmaient vouloir se concentrer sur les négociations.