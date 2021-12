(Montréal) Des cyberattaques seraient à l’origine de la suspension de plusieurs sites gouvernementaux dans le monde, dont certains sites du gouvernement québécois et canadien.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a déclaré avoir suspendu ses services en ligne après avoir appris l’existence d’une menace pour la sécurité, vendredi.

Au Québec, l’espace Mon Dossier de l’Agence du revenu du Québec n’était pas accessible samedi soir.

Toutefois, le site de l’Agence du revenu ne fournissait aucune explication sur les raisons de la suspension du service.

Également, les sites web du ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement supérieur n’étaient pas accessibles samedi soir, de même que d’autres services comme le site Web Entreprises Québec et la Zone entreprise. Les sites de ces services ne spécifiaient pas non plus si des cyberattaques étaient à l’origine des problèmes.

Sur sa page Facebook, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a écrit :

« Par mesure préventive, l’UQAC doit fermer l’accès à ses systèmes informatiques. En effet, une augmentation marquée des cyberattaques dans le monde nous force à faire certaines vérifications. Ainsi, vos courriels ou encore Moodle, par exemple, ne seront plus accessibles au cours des prochaines heures. Nous vous informerons des développements dès que possible. »

En Ontario, l’agence de transport en commun Metrolinx, a déclaré que le site Web de GO Transit avait été remis en ligne samedi après une panne de 17 heures en raison d’une cybermenace.