Décrié depuis de nombreuses années, le processus de reconnaissance des diplômes et de compétences des personnes immigrantes devrait devenir plus efficace avec l’injection de 130 millions de dollars par le gouvernement Legault. Le ministre du Travail Jean Boulet a fait l’annonce de son plan d’action mardi.

Isabelle Dubé La Presse

« Ça fait trop d’années que des immigrants professionnels rencontrent des obstacles pour la reconnaissance de leur compétence et ils ont de la difficulté à exercer leur métier alors qu’ils sont dans des domaines où les besoins sont particulièrement criants » a expliqué le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean Boulet lors d’une conférence de presse mardi.

« Alors ce temps-là, il faut que ça se termine », a-t-il affirmé.

Au programme : accompagnement, aide financière et augmentation de l’offre de formation d’appoint.

Le plan d’action pour la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes se décline en 6 mesures, dont la prospection pour trouver de nouveaux bassins de recrutement, le soutien des employeurs du Québec pour l’évaluation des études effectuées à l’étranger, l’accompagnement personnalisé des personnes immigrantes et le soutien financier aux personnes immigrantes en démarche de reconnaissance des compétences.

Il s’agit d’un autre élément de l’Opération main-d’œuvre annoncée par le ministre Jean Boulet le 30 novembre.

Il y a une pénurie de main-d’œuvre dans les services publics - santé, éducation, service de garde - ainsi que les technologies de l’information, le génie et la construction. Le gouvernement s’est donné le défi de requalifier 170 000 travailleurs dans ces secteurs ciblés, en collaborant avec des entreprises.

Soutien de 500 $ par semaine

Comme 34 % des personnes immigrantes abandonnent leur formation d’appoint ou leur stage faute de soutien financier, le gouvernement a prévu des mesures spécifiques pour s’assurer qu’ils les terminent.

Ainsi les personnes immigrantes qui suivent une formation à temps plein recevront 500 $ par semaine et 250 $ pour une formation à temps partiel. Il y aura une exemption de paiement des droits de scolarité supplémentaires pour les professionnels formés à l’étranger tandis que les frais de transport et les frais de garde seront remboursés.

« C’est selon moi la seule façon de réussir l’intégration de ces personnes-là non seulement dans la société québécoise, mais aussi dans nos entreprises », croit le ministre.

« Dans ce dossier-là, il est important pour nous autres de sortir de la recherche de coupable. On est vraiment, comment on peut faire mieux pour accueillir les nouveaux immigrants », a précisé lors de la conférence de presse Gyslaine Desrosiers, présidente du Conseil interprofessionnel du Québec, qui a collaboré à l’élaboration du plan.

« On voudrait que le processus soit plus rapide et plus simple. Ce n’est pas tant la période pour évaluer les compétences qui est longue. Ça, ça se fait en quelques mois à peine. Mais ces personnes-là ont besoin d’un accompagnement personnalisé dès la sélection », a-t-elle soutenu.

« Le plan de @JeanBoulet10 était nécessaire. Il vise les bons enjeux : sélection en amont, soutien aux ordres professionnels, appui à la formation d’appoint et aide aux employeurs pour l’évaluation des équivalences », a twitté Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en réaction à l’annonce du ministre.

« Je suis aussi fier et je le mentionne que le Québec avec ce plan-là améliore sa réputation en termes de terre société d’accueil », a conclu le ministre Boulet.