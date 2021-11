La direction de la Société des alcools affirme subir déjà d’importantes répercussions sur sa chaîne d’approvisionnement, après moins de deux jours de grève du syndicat qui représente les employés d’entrepôt et de l’approvisionnement.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, a déclenché une grève illimitée, lundi matin à 5 h, après avoir tenu une seule journée de grève le 16 novembre.

Le débrayage ne concerne pas les magasins de la SAQ, où les travailleurs sont syndiqués auprès d’une autre organisation. Toutefois, la direction de la SAQ rapporte « des impacts significatifs sur l’ensemble de la chaîne logistique de la SAQ ».

Entre autres, les livraisons aux succursales sont annulées, ce qui pourrait réduire temporairement l’offre de produits disponibles en magasin, a fait savoir la direction lundi.

De même, le service à l’auto et les livraisons pour les restaurants, les bars et les titulaires de permis sont interrompus, de même que les livraisons vers les entrepôts des épiceries et des dépanneurs.

Quant à la négociation de la convention collective avec le SCFP, la direction dément toute allégation de recours à des travailleurs de remplacement, comme l’a soutenu le syndicat dimanche. Elle assure qu’elle a toujours négocié de bonne foi et qu’elle respecte toutes les dispositions du Code du travail.