Vers 7 h 40, Paris (+0,07 %), Francfort (+0,11 %) et Milan (+0,08 %) étaient quasi stables. Londres lâchait 0,30 % après la publication d’une inflation supérieure aux anticipations.

(Paris) Les marchés mondiaux fluctuaient peu mercredi, les investisseurs tentant d’anticiper les prochains mouvements des banques centrales en réaction à la forte inflation observée actuellement.

Agence France-Presse

Vers 7 h 40, Paris (+0,07 %), Francfort (+0,11 %) et Milan (+0,08 %) étaient quasi stables. Londres lâchait 0,30 % après la publication d’une inflation supérieure aux anticipations.

Wall Street, qui avait clôturé dans le vert mardi, se dirigeait vers une ouverture proche de l’équilibre. Le contrat à terme du Dow Jones cédait 0,04 %, celui du S&P 500 était stable et celui du NASDAQ grappillait 0,15 %.

En Asie, Shanghai a progressé, mais Tokyo et Hong Kong ont été sujettes à des prises de bénéfices.

Au Royaume-Uni, l’inflation a bondi de 4,2 % en octobre sur an, se hissant à son plus haut niveau depuis novembre 2011 où elle avait atteint 4,8 %.

La hausse des prix est plus rapide que prévu par la Banque d’Angleterre (BoE), qui s’attendait à la voir grimper à « un peu moins de 4 % » en octobre. Selon ses projections, elle doit encore monter à 4,5 % en novembre, se maintenir à ce niveau début 2022 avant de connaître un pic à 5 % en avril.

Cette hausse de l’inflation « vient après des nouvelles positives publiées hier (mardi) sur le marché de l’emploi », alors que le repli du chômage s’est poursuivi à 4,3 %, ce qui « rend encore plus probable une hausse des taux d’intérêt en décembre », a commenté Paul Dales, de Capital Economics.

La BoE s’est inquiétée à plusieurs reprises de l’évolution des prix, mais avait décidé lors de sa dernière réunion en novembre de ne pas resserrer sa politique de taux, à un plus bas historique, pour ménager la reprise économique.

« Les données d’aujourd’hui constituent un énorme embarras pour la Banque d’Angleterre », qui va désormais être obligée d’augmenter tardivement ses taux, au risque de gâcher Noël, estime Michael Hewson, analyste à CMC Markets UK.

Les dernières données macroéconomiques aux États-Unis amènent des analystes à penser que la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait elle aussi resserrer sa politique monétaire plus rapidement et plus fortement que prévu.

Sur le marché obligataire, les taux d’intérêt des dettes souveraines restaient cependant stables.

Par ailleurs, le président américain Joe Biden annoncera d’ici la fin de la semaine s’il reconduit ou non Jerome Powell au poste de président de la Fed.

Sur le plan sanitaire, les contaminations de COVID-19 continuent de progresser aux États-Unis et en Europe, où certains pays prennent des mesures de restriction.

La Banque centrale européenne (BCE) a estimé que la lenteur des vaccinations contre la COVID-19 dans certaines parties du monde pourrait menacer la stabilité financière, même si la reprise économique est déjà bien engagée.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les cours du pétrole se repliaient mercredi alors que de premières estimations faisaient état d’une hausse hebdomadaire des réserves commerciales de brut aux États-Unis, avant la publication des données officielles.

Vers 7 h 30, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier cédait 0,63 % à 81,91 dollars à Londres par rapport à la clôture de mardi. À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre lâchait 0,52 % à 80,34 dollars.

Après avoir enfoncé un plus bas depuis juillet 2020 face au billet vert, à 11264 dollar dans la nuit, l’euro était stable (+0,03 % à 1,1323 dollar).

La livre sterling gagnait 0,20 % à 1,3456 dollar, après la publication de l’inflation britannique qui « met la pression sur la BoE », selon Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Le bitcoin se stabilisait à 60 590 dollars (+0,17 % par rapport à la clôture de la veille).