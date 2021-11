Entreprises

Des prévisions décevantes pour Beyond Meat

(New York) La jeune entreprise américaine Beyond Meat, qui fabrique des steaks et saucisses d’origine végétale, chutait mercredi à Wall Street après avoir fait part de résultats et de prévisions décevantes, reflétant un tassement de la demande pour ses produits et des problèmes opérationnels.