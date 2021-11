Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

LE GESTE

Jeunes entre bonnes mains

Au gala de l’ADISQ de dimanche, sur scène, le chanteur Pierre Lapointe a appelé à soutenir la relève. Sachant que la pandémie a limité les prestations sur scène, donc la chance pour des chanteurs émergents de se faire remarquer, notamment lors des premières parties de concerts ou de festivals, il a enjoint aux stars de la musique au Québec d’épauler concrètement les recrues. « J’en profite pour lancer une invitation aux artistes plus établis : profitez de votre visibilité pour donner un coup de pouce aux artistes émergents, partagez vos coups de cœur sur les réseaux sociaux, faites des duos avec eux, parlez d’eux en entrevue, a-t-il suggéré. Et je lance ça comme ça : pourquoi ne pas venir l’an prochain partager le tapis rouge [du gala de l’ADISQ] avec votre artiste préféré émergent ? Solidarité ! » Pierre Lapointe a déjà mis sur pied, en collaboration avec l’ADISQ, un système de parrainage de jeunes artistes ayant lancé un premier album pendant la pandémie.

LE CHIFFRE

22 %

C’est la proportion de femmes aux conseils d’administration des entreprises publiques au Canada, selon une étude des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) au pays. C’est une hausse de 11 % depuis 2015. Seulement 6 % des entreprises comptent une femme à la présidence des conseils d’administration. Et 60 % des émetteurs ont une politique sur la représentation féminine à leur C.A. « Outre l’introduction de nouvelles indications visant à améliorer la comparabilité de l’information sur la diversité d’un émetteur à l’autre, nous entreprenons des consultations qui nous éclaireront sur les façons de faire évoluer notre cadre d’information actuel en la matière afin d’élargir les questions de diversité abordées », déclare Louis Morisset, PDG de l’Autorité des marchés financiers et président des ACVM, dans un communiqué.

LA CITATION

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Valérie Plante, mairesse de Montréal

Une société égalitaire résiste mieux aux turbulences. Valérie Plante, réélue mairesse de Montréal, dimanche

DIVERSITÉ

Programme de soutien pour avocats noirs

Le cabinet d’avocats Fasken s’est uni à l’Association des avocats noirs du Canada (AANC) dans le but de créer un programme de perfectionnement et d’accompagnement. Pour en bénéficier, les avocats issus des communautés noires devront être salariés, mais pratiquer depuis moins de trois ans. Le programme sera lancé au début de 2022. « L’aspect commercial du droit s’apprend généralement sur le terrain, dit Andrew C. Alleyne, associé de Fasken, dans un communiqué. L’accès à des renseignements sur les différents modèles grâce au développement professionnel peut avoir une grande influence sur l’avancement professionnel. Il existe un besoin immédiat de développement professionnel en début de carrière, et Fasken est fier de s’associer à l’AANC pour répondre à ce besoin. »

MAUVAISE CONDUITE

La patronne « venue de l’enfer »

Une enquête journalistique du Daily Beast, publiée le mois dernier, dévoile l’environnement de travail toxique créé par Sharon Waxman, fondatrice et PDG du journal spécialisé de Hollywood TheWrap. Selon 20 employés et ex-employés interrogés, Mme Waxman communique avec eux à toute heure du jour et de la nuit, elle les pourchasse sur la plateforme Slack, elle s’impatiente lorsque ceux-ci s’absentent pour des rendez-vous médicaux, un faux pas est passible d’une correction devant tout le monde, elle ne considère pas que les employés accomplissent leurs tâches en télétravail, elle n’a pas respecté la demande d’un employé transgenre relativement à son changement de prénom… Les employés évitent de se plaindre au service des ressources humaines… où travaille l’ex-mari de Sharon Waxman. « C’est la pire personne que j’aie jamais rencontrée », a indiqué l’une des personnes citées. La PDG dit ne pas se souvenir de la plupart des accusations et a promis de faire entrer un conseiller pour améliorer la culture d’entreprise.

LE RITUEL

Repas pas santé

PHOTO NATI HARNIK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Warren Buffett

Que mangent les grands patrons notoires le matin, au lunch ou dans l’avion ? Des mets moins santé que vous ne le croyez. Si, à la maison, elle engloutit des smoothies préparés par son mari, Sara Blakely, PDG de Spanx, avale un grand sac de Cheez-Its chaque fois qu’elle monte à bord d’un avion. « Comme je voyage souvent en avion, je mange souvent des [craquelins au fromage] Cheez-Its ! », admet-elle. Bill Gates (Microsoft) a un faible pour les hamburgers de McDo à l’heure du lunch, relate Entrepreneur. Tout comme Warren Buffett qui adore aussi le Cherry Coke et les Cheetos, et qui n’a jamais envie de manger du brocoli ou tout autre légume. Mark Zuckerberg (Facebook, Meta), qui a déjà dit ne manger que de la viande qu’il chasse lui-même, préfère désormais des repas qui se préparent et s’ingèrent rapidement pour éviter de s’éloigner trop longtemps du travail.

