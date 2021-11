Plus de 50 % des répondants de l’étude ont répondu que l’ambiance de l’équipe est synonyme de bonheur au travail, tandis que 42 % mentionnent la rémunération, 41 %, le fait de ressentir des émotions positives pendant le travail et 40 %, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris la flexibilité.

Plus de la moitié des travailleurs affirment que les relations avec les collègues et leur gestionnaire ont un impact majeur sur leur bonheur au travail. C’est ce que révèle un sondage mondial réalisé par la plateforme de recherche d’emploi Indeed en collaboration avec l’Université d’Oxford et l’Université de Californie. Indeed indique maintenant sur son site la « note de bonheur au travail » des entreprises qui recrutent.

Isabelle Dubé La Presse

Dans le but d’aider employeurs et employés à trouver la clé du bonheur au travail, la plateforme de recherche d’emploi Indeed s’est lancée dans une vaste étude qui évalue plusieurs éléments distincts, comme la valorisation, la rémunération, le sentiment d’appartenance, l’inclusivité, la souplesse, l’appui de la direction, le soutien, l’absence de stress, l’utilité, l’énergie, l’apprentissage, la confiance, la satisfaction et l’accomplissement.

Ainsi, 51 % des répondants ont répondu que l’ambiance de l’équipe est synonyme de bonheur au travail, tandis que 42 % mentionnent la rémunération, 41 %, le fait de ressentir des émotions positives pendant le travail et 40 %, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris la flexibilité.

« Le sentiment d’appartenance et le capital social qu’on développe au boulot sont des éléments clés pour aimer le travail qu’on fait », explique lors d’une entrevue vidéo le Dr Jan-Emmanuel De Neve, professeur d’économie et directeur du Centre de recherche sur le bien-être de l’Université d’Oxford, qui a dirigé l’étude en collaboration avec la Dre Sonja Lyubomirsky, professeure émérite de psychologie et vice-présidente de l’Université de Californie, à Riverside.

« On peut mesurer le sentiment d’appartenance au boulot en posant la question directement ou en demandant simplement : “Avez-vous un ami au boulot ?”, dont la réponse est fort révélatrice. C’est beaucoup plus important qu’on ne le croit. On dit souvent en ressources humaines que les gens quittent leur patron et non l’entreprise. La rémunération est importante, mais n’arrive pas en haut de la liste. »

Un nouvel outil pour comparer les entreprises

Plus de 5,5 millions de sondages sur le bonheur ont été réalisés jusqu’à présent à travers le monde et permettront à Indeed de proposer aux chercheurs d’emploi un nouvel outil : la « note de bonheur au travail » indiquée sur le profil des entreprises qui recrutent sur leur site.

En plus de renseigner les chercheurs d’emploi sur les facteurs clés du bonheur, la note de bonheur au travail indique l’évaluation d’employés actuels et anciens d’une entreprise relativement à l’affirmation « Je me sens heureux au travail la plupart du temps », sur une échelle de un à cinq.

Le bonheur au travail est un facteur déterminant dans la recherche d’emploi, car 87 % des répondants québécois ont déclaré que le travail affecte leur humeur à la maison. Or, pour l’employeur, il est tout aussi important de rendre ses employés heureux, puisque 72 % des répondants affirment que le bonheur mène au succès.

La note de bonheur au travail permettra aux chercheurs d’emploi qui ciblent un marché précis, par exemple les TI ou les institutions financières, de comparer sur une autre base que le salaire les employeurs potentiels.

Une fois que 10 sondages pour une entreprise ont été remplis, la note et le rapport de bonheur au travail apparaissent automatiquement sur la page d’entreprise Indeed associée, précise la plateforme.

Les avantages du bonheur pour l’employeur

« Quelqu’un qui se sent bien dans sa peau sera plus productif », indique le professeur de l’Université d’Oxford, qui a démontré par le passé son effet direct lors d’une étude chez British Telecom. Chaque semaine, les employés qui disaient se sentir bien augmentaient leur productivité de 20 %.

Lorsque les chercheurs d’emploi consulteront la note de bonheur au travail sur les profils d’entreprises du site Indeed, ils risquent d’être fortement influencés. Conséquemment, une entreprise où les gens sont plus heureux qu’ailleurs attirera de nouveaux talents et les retiendra en emploi, tandis qu’une avec une faible note les repoussera.

Lorsqu’ils considèrent un nouvel employeur, 74 % des chercheurs d’emploi affirment que le bonheur au travail est un facteur important.

Le Dr Jan-Emmanuel De Neve croit aussi qu’une entreprise ayant un impact social positif selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) aura accès à plus de capital.