Affaires

Étude

Vos collègues vous rendent heureux au travail

Plus de la moitié des travailleurs affirment que les relations avec les collègues et leur gestionnaire ont un impact majeur sur leur bonheur au travail. C’est ce que révèle un sondage mondial réalisé par la plateforme de recherche d’emploi Indeed en collaboration avec l’Université d’Oxford et l’Université de Californie. Indeed indique maintenant sur son site la « note de bonheur au travail » des entreprises qui recrutent.