(New York) Peloton, qui a profité à fond de l’engouement pour ses vélos d’appartement et tapis de course connectés pendant les confinements, s’effondrait vendredi à la Bourse de New York alors que le groupe a nettement révisé à la baisse ses prévisions annuelles.

Agence France-Presse

L’action de la société basée à New York chutait de 34 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la séance à Wall Street.

Avec les campagnes de vaccination et la réouverture de l’économie, les amateurs de sport retournent dans les salles de gym. Le patron de la chaîne Planet Fitness a ainsi indiqué jeudi sur la chaîne CNBC que les abonnements étaient revenus à 97 % de leur niveau d’avant la pandémie.

La demande pour les produits et abonnements de Peloton, particulièrement sollicités en début de pandémie par les consommateurs coincés à la maison et les employés travaillant à distance, se tasse par conséquent.

La compagnie a annoncé jeudi soir prévoir désormais un chiffre d’affaires pour l’ensemble de son exercice 2022 de 4,4 à 4,8 milliards de dollars, contre 5,4 milliards auparavant.

La société s’attend à compter environ 2,8 millions d’appareils connectés fin juin, soit bien moins que les 3,63 millions anticipés en août.

« Nous nous attendions à ce que l’exercice 2022 soit une année très difficile pour établir nos prévisions, compte tenu de comparaisons inhabituelles par rapport à l’année précédente, de l’incertitude sur la demande face à la réouverture des économies, des contraintes dans la chaîne d’approvisionnement et des pressions sur les coûts des matières premières », a souligné le groupe.

Peloton reste persuadé de sa capacité à croître et a, pour relancer la demande, abaissé le prix de son vélo le plus populaire d’environ 20 % fin août, à près de 1500 dollars aux États-Unis.

Son chiffre d’affaires sur les trois mois se terminant fin septembre a progressé de 6 % à 805 millions de dollars, soit moins qu’attendu par les analystes.

Le groupe a enregistré une perte nette de 376 millions de dollars sur la période.