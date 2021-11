Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal, Michel Leblanc, et la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau.

C’est par l’émotion que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain veut convaincre les travailleurs et les employeurs de revenir au centre-ville. Pour ce faire, elle a lancé ce lundi la campagne publicitaire « J’aime travailler au centre-ville » avec un slam de l’artiste montréalais Antoine Leclerc qui a fait une prestation lors d’une conférence de presse.

Isabelle Dubé La Presse

Plutôt que de miser sur l’importance économique d’un retour au centre-ville, qui a beaucoup souffert pendant la pandémie, la campagne multiplateforme déployée sur plusieurs semaines misera sur des verbes qui veulent susciter le plaisir de se retrouver au centre-ville pour dîner au restaurant avec ses collègues ou sortir après le boulot voir un spectacle, tels que « s’entreretrouver », « s’entremotiver » et « s’entredivertir ».

« On veut avoir une émotion positive, d’envie, de désir, d’amour, qui reflète le J’aime travailler au centre-ville », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On cherche aussi à séduire les jeunes travailleurs en « baskets » plutôt que ceux en « cravates ».

Et la meilleure façon de revenir au centre-ville, c’est le transport collectif a souligné la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, présente lors de l’évènement. Elle a rappelé que le métro et l’autobus étaient sécuritaires pour les usagers et qu’il n’y avait eu aucune éclosion au cours des derniers mois.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L'artiste Antoine Leclerc a offert une prestation avec un slam sur Montréal.

La ministre a profité du point de presse pour annoncer que la tarification allait changer le 1er décembre, mais que l’utilisation des transports en commun vers le centre-ville ne serait pas gratuite. La RTM fera une annonce sou peu. Il s’agirait d’un modèle de billets à la journée pour permettre aux travailleurs de se déplacer autant de fois qu’ils le veulent durant leur journée en présentiel au bureau.

« Voyant la place que prend tout le télétravail, qui maintenant fait partie de certaines habitudes, il faut moduler le transport collectif », a-t-elle affirmé. Il y a plus de voitures qu’en 2019 sur l’île de Montréal, a soulevé la ministre, « c’est troublant, il faut corriger cette situation-là ».

Selon l’analyse de la Chambre, le retour au centre-ville prendra de 12 à 18 mois.

À la fin août, 47 % des employeurs affirmaient à la Chambre que le retour était entamé dans leur entreprise. Une mise à jour de ce sondage sortir sous peu.