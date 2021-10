Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

Isabelle Massé La Presse

LE GESTE

Cadeau voyage

Une nuit d’hôtel, un tour d’hélicoptère ou le soleil à vos employés ? L’agence de voyages-forfaits Stew Travel de Montréal permet aux entreprises de leur donner en cadeau des coupons-cadeaux avec un rabais de 20 %. Ainsi, un chèque-cadeau de 100 $ offert à l’employé coûtera à l’entreprise 80 $, celui de 250 $, 200 $, et celui de 500 $, 400 $. « Et ce n’est pas imposable pour l’employeur », affirme Samy Hammadache, fondateur de Stew Travel, qui fait d’une pierre deux coups, car les coupons seront dépensés sur le site de son agence. « On est quand même dans une réalité de pénurie de main-d’œuvre et de problème de rétention des employés, note M. Hammadache. Il faut trouver des solutions. De tels avantages intéressent tout le monde. L’employeur peut se distinguer avec un tel cadeau. » Les coupons sont offerts depuis près d’un mois. Les forfaits sur le site de Stew Travel vont de 300 $ à 6000 $. « Déjà, des entreprises nous ont contactés pour en obtenir. »

LE CHIFFRE

41 %

C’est la proportion de dirigeants d’entreprise qui se disent préoccupés par la gestion des cybermenaces, selon un sondage mondial d’EY sur la sécurité de l’information. Or, moins du quart des répondants prennent en compte la protection des renseignements personnels et la cybersécurité lors de la planification de projets en recherche et développement. Trop peu d’équipes de sécurité et de recherche et développement se parlent. « La transformation rapide et l’adoption d’outils numériques adaptés aux nouvelles façons de travailler au plus fort de la pandémie de COVID-19 ont fait que la sécurité a souvent été négligée, exposant ainsi les entreprises à un nombre croissant d’attaques de plus en plus perfectionnées », dit Nicola Vizioli, leader, cybersécurité au Québec, d’EY Canada.

LA CITATION

Ça devient plus normal d’en parler. Mais j’aimerais qu’on ait tous un peu plus d’empathie et de compréhension. L’ancienne championne de ski alpin Lindsey Vonn au sujet des problèmes de santé mentale chez les athlètes, lors d’une conférence à C2 Montréal

PHOTO MARIO ANZUONI, ARCHIVES REUTERS Lindsey Vonn

DIVERSITÉ

Les cheveux rouges

En tant qu’ingénieure dans le milieu de l’aérospatiale (à la NASA), Farah Alibay a su transformer en avantage sa différence. « Parfois, je me retrouve dans une salle à être la seule femme ou la seule femme de couleur, a-t-elle raconté à La Presse. Ça peut être difficile de prendre sa place à la table, de s’exprimer quand on est différent du reste des gens ou quand on ne voit pas de gens qui nous ressemblent dans notre chaîne de commande. Il y a eu des moments où un chef d’équipe a été sexiste ou m’a traitée différemment, ou en tout cas, des moments où je me suis sentie différente. Ce que je voyais comme une faiblesse, je l’ai tourné en force. Personne ne me ressemble, donc les gens se souviennent de moi, surtout dans un domaine compétitif : ‟Ah oui, Farah, la fille aux cheveux rouges !” »

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Farah Alibay, ingénieure de la NASA

LE TRUC

À la source du bonheur

Rendre ses employés heureux au travail, c’est plus qu’une culture basée sur une série d’attentions et d’avantages sociaux, selon Jenn Lim, PDG de Delivering Happiness. Il faut aller plus loin que les boîtes à lunch gratuites. Créer un environnement de travail où règne le bonheur n’est qu’un traitement en surface. « On a faussement l’idée qu’une série d’avantages, comme une table de ping-pong, sont ce que les employés désirent vraiment pour être heureux », dit Jenn Lim, qui estime que les organisations tombent dans les mêmes pièges quand vient le temps de penser à l’engagement des salariés. « Il faut traiter les gens comme un tout en tentant de connaître leurs motivations et leurs aspirations. En les aidant à cheminer dans leur vie. »

Source : CNBC

LES MEILLEURS

Samsung tout en haut

Forbes et Statista ont dressé leur palmarès 2021 des meilleurs employeurs connus mondialement où travailler. Celui-ci est basé sur les commentaires de 150 000 personnes de 58 pays. En gros, on a demandé aux répondants : « À quel point recommanderiez-vous votre employeur à vos amis et membres de votre famille ? »

PHOTO JUNG YEON-JE, AGENCE FRANCE-PRESSE

1. Samsung Electronics (Corée du Sud)

2. IBM (États-Unis)

3. Microsoft (États-Unis)

4. Amazon (États-Unis)

5. Apple (États-Unis)

6. Alphabet (États-Unis)

7. Dell Technologies (États-Unis)

8. Huawei (Chine)

9. Adobe (États-Unis)

10. BMW Group (Allemagne)

Source : Forbes