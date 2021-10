Le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement, Ivanhoé Cambridge, poursuit la transformation de son parc immobilier avec la vente de ses participations dans l’un des plus récents immeubles de bureaux du centre-ville de Montréal.

André Dubuc La Presse

Ivanhoé Cambridge (IC) a vendu le mois dernier ses participations dans le 900, boulevard De Maisonneuve Ouest, édifice qu’elle a terminé de construire en 2017. « Au début du mois de septembre 2021, nous avons clôturé la transaction avec LaSalle Investment Management pour la vente de la totalité de la participation de 50 % d’Ivanhoé Cambridge dans Maison Manuvie à Montréal, une disposition alignée à notre plan stratégique », a confirmé dans un courriel Gabrielle Meloche, conseillère principale, affaires publiques et communications. « Nous recyclons ainsi du capital pour le réinjecter, afin d’atteindre notre objectif de maximiser la valeur pour nos déposants. »

LaSalle Investment Management est une société de gestion d’investissements immobiliers mondiale, avec 40 ans d’expérience et plus de 73 milliards de dollars d’actifs sous gestion et une présence au Canada. Elle est une filiale indépendante de Jones Lang LaSalle (JLL).

Le prix n’a pas été divulgué. L’autre 50 % appartient à Manuvie. L’assureur-vie est le principal locataire de l’édifice de 27 étages et de près de 45 000 mètres carrés.

Pour Ivanhoé Cambridge, il s’agit de la deuxième disposition d’immeubles de bureaux au centre-ville de Montréal cette année. En juillet, la filiale de la Caisse a vendu le 1000 De La Gauchetière au duo Groupe Petra/Groupe Mach. Encore là, le prix n’a pas été divulgué publiquement.

Plus d’industriel et de multirésidentiel pour la Caisse

La stratégie de rééquilibrage suivie par Ivanhoé Cambridge consiste à augmenter son exposition aux propriétés industrielles et de logistique, de même que dans les complexes multirésidentiels. Parallèlement, elle souhaite réduire son avoir dans les centres commerciaux et les tours de bureaux.

Ivanhoé a vendu des centres commerciaux en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse plus tôt cette année. Récemment, l’investisseur immobilier a imparti la gestion de ses centres commerciaux au Canada à JLL à la suite d’un appel d’offres.

Au cours du premier semestre de 2021, IC a réalisé 40 transactions d’une valeur de 5,1 milliards : des achats, des ventes et des investissements de remise en valeur.

La vente de 50 % de Maison Manuvie s’invite dans le trio des plus grosses transactions à survenir dans les bureaux au centre-ville cette année. Les deux autres sont la vente du 1000 De La Gauchetière Ouest, dont on a déjà parlé, et celle à venir concernant la Tour KPMG au 600, De Maisonneuve Ouest.