Les Montréalais ignorent toujours de quoi il aura l’air, mais le REM de l’Est a franchi ce mardi une nouvelle étape avec la publication d’un avis officiel qui vise à attirer des fournisseurs de partout dans le monde. CDPQ Infra n’a pas fixé de seuil minimal de contenu québécois à ce stade-ci du processus.

Maxime Bergeron La Presse

« C’est un drapeau qu’on plante pour interpeller les soumissionnaires », a résumé Harout Chitilian, vice-président des affaires corporatives, développement et stratégie à CDPQ Infra.

« Ce drapeau-là dit : il y a un projet qui s’en vient, intéressez-vous, voici ses balises générales et comment il va se décliner dans le temps », a-t-il ajouté en entrevue à La Presse.

CDPQ Infra espère inciter des entreprises à soumissionner à quatre contrats distincts, incluant la conception et l’exploitation du réseau de train automatisé, la fourniture du matériel roulant et la construction d’un tunnel à Montréal-Nord. Cette démarche devrait durer deux ans, en vue d’un début des travaux en 2023.

Le budget initial du REM de l’Est – 10 milliards de dollars – pourrait être revu à la hausse ou à la baisse à la suite de cet exercice, a dit M. Chitilian.

Plus de contenu québécois ?

CDPQ Infra construit depuis 2018 la première phase du Réseau Express métropolitain (REM). Ce système automatisé comptera 67 kilomètres de rails et 26 stations étalées entre la Rive-Sud, le centre-ville, l’aéroport, l’Ouest-de-l’Île et Deux-Montagnes.

La filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec a suscité la controverse au moment de l’octroi des contrats du REM, puisqu’une partie importante de l’approvisionnement a été faite à l’étranger. Les trains ont notamment été fabriqués par Alstom en Inde.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un train du REM effectue des essais près de la station Du Quartier à Brossard, en juin 2021.

D’autres composantes, comme les panneaux de verre des stations, ont été importées du Golfe persique.

Le premier ministre François Legault n’a pas caché son désir de voir davantage de contenu québécois dans cette deuxième phase, lors de l’annonce du REM de l’Est en décembre 2020. « On a une entente avec l’Europe qui nous permet d’exiger 25 % de contenu local dans ce genre de projet, avait-il déclaré. Par contre, on espère avoir beaucoup plus que 25 % ».

CDPQ Infra n’a fixé aucun seuil plancher de contenu québécois à ce jour, mais le groupe espère répondre au désir du premier ministre.

« On répète la même chose que le premier ministre a dite en personne sur le parquet de la Caisse en décembre dernier : l’intention, dans ce projet, c’est de maximiser le contenu local québécois tout en respectant les traités internationaux », a dit Harout Chitilian.

Le vice-président de CDPQ Infra estime que les retombées du REM de l’Est s’élèveront « de façon très conservatrice » à au moins 6,3 milliards pour l’économie québécoise.

Controverse architecturale

Le REM de l’Est a fait couler beaucoup d’encre depuis son annonce en décembre dernier. Le réseau de 32 kilomètres et 23 stations vise à relier le centre-ville à la pointe Est et au Nord-est de l’île, majoritairement sur des structures en hauteur.

De nombreux citoyens et experts craignent que ce futur tracé aérien vienne défigurer plusieurs quartiers, incluant le centre-ville. Les deux firmes d’architectes responsables du projet ont été tellement choquées par la proposition initiale de CDPQ Infra qu’elles ont démissionné, pour ne pas être associées à un enlaidissement permanent de la ville.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Harout Chitilian (à gauche) en compagnie du grand patron de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, lors d’une annonce récente.

Harout Chitilian tente de se faire rassurant. Il affirme que les travaux d’un comité d’experts mandaté pour assurer l’intégration architecturale du REM de l’Est se sont avérés fructueux jusqu’ici.

« Est-ce que le projet va être un meilleur projet ? Moi je n’ai aucune réserve à dire que le projet détaillé qu’on voit en ce moment, est un projet qui est bonifié, avance-t-il. Il vient systématiquement adresser les défis que le public et la population nous ont donnés. »

Une mise à jour du REM de l’Est – qui pourrait inclure des images – sera présentée d’ici la fin de l’année. La « vision architecturale » complète sera quant à elle dévoilée au début de 2022, avant l’étude du projet par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Différent de la phase 1

Les façons de faire seront bien différentes entre les deux phases du REM, si l’on se fie aux documents rendus publics mardi.

Harout Chitilian rappelle que la première phase du REM a été conçue dans une certaine « urgence » par CDPQ Infra, mandaté par Québec pour concevoir, financer et exploiter ce réseau dont elle sera aussi propriétaire.

« C’est un projet qui a été annoncé en avril 2016, et déjà en 2018, on a amorcé la construction, dit-il. Il y avait une obligation d’agir rapidement. On oublie parfois qu’on criait partout la nécessité de profiter de la construction du pont Samuel de Champlain pour doter ce pont-là d’un système de transport structurant. »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Une portion du REM en construction à Kirkland, près de l’autoroute 40.

La phase 1 du REM a été conçue sous la forme d’un projet « design-build » (une formule intégrée de conception et construction), ce qui signifie que plusieurs éléments du réseau ont été dessinés après le début des travaux.

Le consortium retenu par CDPQ Infra – NouvLR, qui comprend entre autres SNC-Lavalin et Pomerleau – a ainsi bénéficié de « flexibilité » pour modifier certains éléments en cours de route. Ce groupe a notamment pu revoir l’architecture des stations, afin de réduire les coûts ou de s’adapter à certains imprévus.

La « flexibilité » sera moindre pour le REM de l’Est, insiste Harout Chitilian.

Les devis architecturaux des stations et du tracé seront « prescriptifs », ce qui signifie que le consortium retenu pour la construction ne pourra pas changer le design à sa guise en cours de route. La « charte architecturale » devra être respectée à la lettre.

« Le projet du REM de l’Est, c’est un projet d’exception dont la réussite est implicitement liée à la qualité de l’architecture et de l’intégration urbaine, donc on mise sur un devis architectural qui est prescriptif », a fait valoir le vice-président de CDPQ Infra.

Processus de deux ans

L’avis au marché publié ce mardi constitue la première étape d’un processus d’approvisionnement qui s’écoulera sur les deux prochaines années.

« Cet avis a comme mission principale d’établir les balises techniques du projet en devenir, balises qui peuvent changer entretemps, mais surtout susciter l’intérêt du marché, local, national et international », a expliqué M. Chitilian.

IMAGE FOURNIE PAR CDPQ INFRA Un résumé des prochaines étapes d’approvisionnement.

« La notion d’intérêt est très importante, parce que nous sommes dans un marché mondial d’infrastructures qui est extrêmement dynamique, a-t-il poursuivi. Et pour aller chercher le meilleur prix et la meilleure qualité, il faut un grand intérêt de tous les joueurs. »

Le groupe a choisi de morceler le projet en quatre « lots », plutôt que deux pour la première phase du REM.

L’un de ces quatre contrats vise à trouver un « opérateur » qui viendra épauler CDPQ Infra dans la conception des devis techniques, et qui sera ensuite responsable d’exploiter le réseau à partir de 2029. Cela marque une différence avec la phase 1 du REM, que CDPQ Infra avait développée à l’interne avant de sélectionner le consortium NouvLR au terme d’un appel d’offres.

« C’est une plus-value pour le projet, croit Harout Chitilian. Cet opérateur-là va être assis avec nous et va nous aider à concevoir le devis d’appel d’offres, pour les trois autres lots (contrats). »

IMAGE FOURNIE PAR CDPQ INFRA Les quatre grands contrats (ou « lots ») prévus dans le projet du REM de l’Est.

CDPQ Infra croit aussi pouvoir attirer un groupe spécialisé dans la construction de tunnels, puisqu’un tel ouvrage de 8 kilomètres est prévu à Montréal-Nord.

Le plus important des quatre contrats touchera la conception et la construction des 23 kilomètres de structures aériennes et de la majorité des stations. Le consortium choisi sera aussi en charge de construire le court tunnel de 500 mètres qui a été récemment été ajouté à la portion centre-ville du REM de l’Est.

Changements possibles

Même si CDPQ passe cette semaine à la vitesse supérieure avec son projet, Harout Chitilian souligne que des « optimisations » resteront possibles même après l’octroi des contrats.

Des changements pourraient notamment être demandés aux consortiums choisis afin de respecter des exigences environnementales, au terme des audiences du BAPE.

D’ici là, les critiques du REM de l’Est risquent de continuer à se faire entendre, entre autres au sujet des structures aériennes.

Des citoyens ont déposé la semaine dernière une pétition à l’Assemblée nationale pour demander que les travaux du REM de l’Est soient suspendus « immédiatement », et que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) soit mandatée pour effectuer une analyse indépendante des besoins en transports dans l’est de la ville.