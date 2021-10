Entreprises

Ventes de Noël

Amazon veut embaucher 150 000 saisonniers aux États-Unis

(New York) Le géant des ventes en ligne Amazon veut recruter 150 000 saisonniers pour la période des fêtes de fin d’année, en plus de 165 000 embauches déjà annoncées en septembre, et offre de fortes primes à l’embauche dans un marché du travail tendu.