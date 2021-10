Présenté lundi, le véhicule d’urgence permettra notamment à l’entreprise établie à Belœil, en banlieue sud de Montréal, de réduire sa dépendance aux châssis des constructeurs américains en plus de proposer un habitacle repensé.

Une ambulance 100 % québécoise de Demers Ambulances et Lion Électrique

Après cinq années de travail, une ambulance 100 % électrique sortira de l’usine de Demers Ambulances l’an prochain. Ce véhicule d’urgence sera équipé d’un châssis spécialement conçu par la Compagnie électrique Lion – une autre entreprise québécoise.

Julien Arsenault La Presse

Présenté lundi, le véhicule d’urgence permettra notamment à l’entreprise établie à Belœil, en banlieue sud de Montréal, de réduire sa dépendance aux châssis des constructeurs américains en plus de proposer un habitacle repensé.

« Nous dévoilons notre ambulance 100 % électrique, marquant ainsi l’évolution la plus importante du transport ambulancier depuis la première génération d’ambulances de Demers il y a 60 ans », a souligné Alain Brunelle, président de Demers Ambulances.

Le véhicule d’urgence a été présenté dans le cadre d’un évènement réunissant le dirigeant de l’entreprise, le président et chef de la direction de Lion, Marc Bédard, du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé ainsi que son collègue à l’Économie et l’Innovation Pierre Fitzgibbon.

Demers Ambulances collabore depuis 2018 à la conception de ce modèle avec Lion, qui assemblera le châssis dans ses installations de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. L’assemblage final ainsi que le compartiment médical s’effectuera en banlieue sud de la métropole.

Parmi les améliorations, l’habitacle sera plus spacieux et permettra aux paramédicaux de porter une ceinture de sécurité tout en effectuant des manœuvres d’urgence aux patients qui sont transportés. Cela n’est pas le cas dans les modèles actuels. Demers dit avoir consulté de « nombreux paramédicaux » dans le cadre de son projet.

« Grâce à l’expertise de Demers et Lion, cette ambulance est dotée de fonctionnalités jamais vues auparavant », a estimé le dirigeant de Lion, Marc Bédard.

Les deux partenaires croient pouvoir déployer au moins 1500 véhicules d’urgence entièrement électriques au cours des cinq prochaines années. La commercialisation s’effectuera d’abord en Amérique du Nord.

En plus d’avoir développé une version électrique du véhicule d’urgence, Demers a réalisé trois transactions d’envergure au cours des quatre dernières années afin de gonfler sa taille. Sa plus récente prise a été réalisée en avril dernier, lorsque la société a mis la main sur le constructeur américain Medix Specialty Vehicules, établi en Indiana.

Le chiffre d’affaires de Demers oscille aux alentours de 350 millions par année. L’entreprise compte 12 usines et centres de services de véhicules ambulanciers au Canada ainsi qu’aux États-Unis.