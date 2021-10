(New Delhi) L’Inde dispose d’importants stocks de charbon pour faire face à la demande de ses centrales, a indiqué dimanche le gouvernement indien, tentant ainsi de rassurer la population face à des craintes de coupures électriques imminentes dans la capitale New Delhi et d’autres grandes villes.

Agence France-Presse

Le stock actuel de combustible dans les centrales à charbon du pays s’élève à près de 7,2 millions de tonnes, ce qui équivaut à quatre jours de consommation, a déclaré le ministère du Charbon.

De plus, le géant minier appartenant à l’État, Coal India, dispose d’un stock de plus de 40 millions de tonnes qui est fourni aux centrales électriques.

« Toute crainte de perturbation de l’alimentation électrique est totalement déplacée », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Samedi, le ministre en chef de New Delhi, Arvind Kejriwal, avait mis en garde contre le risque d’une crise imminente de l’électricité dans cette mégapole qui compte plus de 20 millions d’habitants.

Plusieurs États de l’Inde ont été touchés ces derniers mois par des pénuries, contraignant les fournisseurs publics à des coupures d’électricité imprévues.

La pénurie en Inde, deuxième consommateur de charbon au monde, fait suite à des pannes d’électricité généralisées en Chine, qui ont causé des fermetures d’usines et durement affecté la production et les circuits d’approvisionnement à travers le monde.

Le charbon alimente près de 70 % de la production d’électricité du pays et représente environ les trois quarts des combustibles fossiles qu’il utilise.

Alors que la troisième économie d’Asie rebondit après avoir souffert du coronavirus, les pluies de mousson ont inondé les mines de charbon et perturbé les réseaux de transport, faisant flamber les prix pour les acheteurs de charbon, notamment les centrales électriques.

Les prix à l’international ont également grimpé en flèche.

Le ministère se voulait cependant rassurant dimanche, soulignant que malgré une mousson importante et une forte progression de la demande d’électricité, « l’offre domestique a soutenu la production d’électricité de manière importante ».