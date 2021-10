Je suis surpris par ces « suggestions » des gens à propos des voitures « solo » électriques par rapport aux transports en commun ! On n’est pas à une contradiction près, les Québécois. Voitures électriques : il faut qu’Hydro-Québec « favorise » les petites voitures électriques, surtout pour les déplacements en ville, par une tarification adaptée au poids du véhicule. Les villes doivent faire la même chose pour le nombre d’emplacements disponibles… seulement pour les petites voitures. Ce sont les « habitudes » de conduite (de se déplacer) qu’il faut changer. Les constructeurs de véhicules sont partis en grand pour électrifier les « gros VUS » (et même les F-150). C’est ridicule ! HQ ne doit PAS encourager par sa tarification de tels comportements. On doit réduire sa consommation, et non pas seulement changer de type d’« essence » !