Affaires

Marketing d’influence

Option consommateurs veut plus d’encadrement du gouvernement

Publicité ? Contenu commandité ou non ? Parce que les stories et posts des influenceurs ne sont pas absorbés de la même façon qu’on soit un enfant ou un adulte habitué aux contenus sur les réseaux sociaux, Option consommateurs demande au gouvernement fédéral de mieux encadrer la publicité sur les Instagram de ce monde et d’y interdire les messages pour les enfants de moins de 13 ans.