Avis aux consommateurs, ceux qui souhaitent offrir à Noël une reproduction de la tour de contrôle des chiens de la Pat Patrouille ou encore la console de jeux PlayStation 5 doivent commencer leurs emplettes tôt cette année, car le choix et la disponibilité des produits seront moins grands. Et les promotions qui précèdent les Fêtes avec le Vendredi fou et le Cyberlundi pourraient être moins « agressives », préviennent certains détaillants.

Nathaëlle Morissette La Presse

« On n’est pas en mode panique. On n’est pas dans le paradigme du papier de toilette. Mais je vous mentirais si je vous disais que la chaîne d’approvisionnement est parfaite et roule, huilée à 100 %, reconnaît Francis Mailly, directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD). Magasinez tôt pour avoir un maximum de choix. »

François Roberge, propriétaire des boutiques La Vie en Rose, soutient lui aussi que le plus tôt sera le mieux, soit peu de temps après la collecte des bonbons d’Halloween. Sa collection de pyjamas ou d’autres vêtements de détente spécifiquement conçue pour Noël arrivera en magasin au début du mois de novembre. « Je conseille à tout le monde de faire ça un peu d’avance, ça risque d’être moins stressant. »

Déjà à la fin du mois d’août, dans un article publié dans La Presse, la directrice générale de l’importateur et distributeur Jouet KID, Paule Rancourt, prévenait que certains jouets populaires chez les enfants ne seraient pas sur les tablettes ou n’arriveraient pas à temps pour le réveillon. Le nombre insuffisant de porte-conteneurs pour acheminer les produits, fabriqués en Chine, jusqu’en Amérique du Nord l’inquiétait déjà à la fin de l’été.

Lundi, dans un communiqué, l’Association canadienne du jouet, qui représente des fabricants, des importateurs et des distributeurs des secteurs des jouets, en a remis en suggérant aux consommateurs de commencer à magasiner tôt. « Les problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement auxquels font face les fabricants de produits de consommation emballés ont été signalés dans le monde entier », peut-on lire.

« L’augmentation des coûts des conteneurs, de l’expédition et du transport terrestre ainsi qu’un approvisionnement limité en navires » sont autant de raisons invoquées pour expliquer la situation. « On prévoit que la disponibilité de certains articles pourrait être plus limitée par rapport aux années précédentes, surtout à la fin de novembre et en décembre, lorsque la majorité des achats de jouets pour les Fêtes sont effectués, affirme-t-on également. Certains consommateurs attendent aussi les soldes de dernière minute des Fêtes, mais ces ventes pourraient ne pas avoir lieu ou être plus rares cette année. »

Gros mois de novembre… moins de rabais

Dans ce contexte, novembre risque d’être occupé, estime François Roberge. Les deux derniers mois de l’année représentent environ 30 % du total des ventes annuelles, rappelle Détail Québec, le comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de détail.

Les consommateurs qui attendent toutefois les soldes du Vendredi fou, qui a lieu le 26 novembre cette année, et du Cyberlundi, le 29 novembre, pourraient être déçus s’ils se rendent chez certains détaillants. « Le marché va être beaucoup moins agressif, estime le propriétaire des magasins La Vie en Rose. L’inventaire est rare. Il y a des délais. C’est certain qu’on ne verra pas des grosses ventes de feu. »

« S’il n’y a pas beaucoup de marchandises, il n’y a pas beaucoup de promotions. D’un côté, c’est bon pour les marchands de vendre à plein prix », ajoute-t-il.

Comme il n’y a pas beaucoup de surplus d’inventaires, Lili Fortin, présidente de Tristan, estime que son entreprise « n’a pas besoin » de faire des liquidations monstres en novembre. « Basé sur les performances qu’on voit en magasin, on n’a pas du tout l’intention d’être hyper agressifs pour le Vendredi fou, lance-t-elle sans détour. Je pense que les clients vont le comprendre. On a vécu une année très difficile, les marges en souffrent beaucoup. Ce n’est pas juste que ça coûte plus cher, c’est que la marchandise n’arrive pas. »

« On ne veut pas que le Black Friday [Vendredi fou] fasse comme le Boxing Day, il y a quelques années. C’était devenu le mois du Boxing Day, rappelle-t-elle. Il ne faut pas faire ça avec le Black Friday. Il faut rester en affaire. Ce n’est pas sain comme stratégie de promotion. »

De leur côté, de grandes chaînes comme Walmart ou Best Buy ont déjà commencé à annoncer leurs promotions en prévision du fameux vendredi.