Frances Haugen, ingénieure informatique âgée de 37 ans qui a quitté en mai le groupe californien, va témoigner devant une commission sénatoriale. Ses révélations ont donné un nouvel élan aux critiques de Facebook dont les quatre plateformes – deux réseaux sociaux, Facebook et Instagram, plus deux messageries, WhatsApp et Messenger – sont utilisées tous les mois par quelque 3,5 milliards de personnes.