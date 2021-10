Portfolio

Cybersécurité

Transport maritime : à l’abordage des cyberpirates

Alors que le secteur du transport maritime est victime d’un nombre grandissant de cyberattaques, un projet commun de Polytechnique Montréal, l’entreprise Neptune Cyber et le chantier naval Davie vise à former de nouveaux spécialistes en cybersécurité maritime et à sécuriser ces infrastructures essentielles et particulièrement vulnérables.