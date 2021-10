PME

PME Innovation

Test hormonal maison en 10 minutes

Marina Pavlovic Rivas et Thomas Cortina sont les cofondateurs d’Eli Health, une entreprise créée en 2019. Ils ont respectivement étudié en sciences des données et en ingénierie et physique, et sont sur le point de commercialiser un test maison qui détermine rapidement des taux d’hormones féminines.