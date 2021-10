Affaires

Placements

Magasiner un planificateur financier

La tâche en rebute plusieurs et avec raison. Dès qu’on s’y aventure, on est happé par des titres vagues pour les non-initiés et des offres de services non standards d’une institution et d’une firme à l’autre. Mode d’emploi anti-maux de tête en huit étapes.