Tout boursicoteur qui se respecte est à la recherche d’informations de qualité pour bâtir son portefeuille. Au-delà des infolettres coûteuses ou des analyses de firmes de courtage, le service Value Line constitue un précieux complément. D’autant que ce service numérique est offert gratuitement aux abonnés de la Grande Bibliothèque.



André Dubuc La Presse

La Presse a exploré le site Value Line avec Paul Bourget, responsable du concours Bourstad et professeur en formation continue au Collège de Rosemont. Il y donnera à la session d’automne le cours Placements, accessible en ligne.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Paul Bourget, responsable du concours Bourstad et professeur en formation continue au Collège de Rosemont

Value Line couvre un univers de 1700 titres de grande capitalisation, presque exclusivement américains. Environ 70 actions canadiennes sont suivies pour la peine.

Dans le menu en haut à gauche, M. Bourget aime beaucoup la publication hebdomadaire Summary & Index. « Je m’en sers pour trouver de nouvelles sociétés à analyser et à suivre », dit M. Bourget. Il aime en particulier le tableau répertoriant les actions ayant les plus belles perspectives de croissance en fonction d’un agrégat reposant sur les ventes, les profits, les dividendes et la valeur comptable. Pour votre gouverne, le tableau se trouve à la toute fin de la publication.

Vous aurez noté qu’il n’est pas question des perspectives d’appréciation du cours de l’action dans le tableau en question, mais bien de performance opérationnelle. Cela dit, la valeur d’un titre à long terme est corrélée à la courbe des profits par action.

Investisseur prudent, M. Bourget se concentre sur ces titres de croissance ayant la situation financière la plus saine. Ceux qui obtiennent la cote 1 ou 2 (sur 5) dans la catégorie Safety ou stabilité financière.

Ainsi, dans la semaine du vendredi 10 septembre, les titres de Couche-Tard, l’encanteur de voitures d’occasion Copart, la chaîne de magasins à 1 $ Dollar General, Mastercard et les centres de rénovation Lowe’s figuraient avantageusement sur cette liste sélecte de titres à la fois sûrs et aux perspectives de croissance alléchantes dans les prochaines années. Tous les grands noms du web s’y trouvent également : Microsoft, Apple, Adobe et Amazon.

Une publication consacrée aux titres de petite capitalisation, souvent moins connus, est diffusée sous le nom SME Summary & Index. Elle recense 3300 titres de petite et moyenne capitalisation, dont environ 150 sociétés canadiennes.

M. Bourget consulte régulièrement la publication Fund Advisor Plus. Son attention se porte notamment sur la cote de rendement attribuée aux gestionnaires de portefeuille des fonds communs de placement mentionnés. Par exemple, le gestionnaire vedette Will Danoff, qui est nommé dans les pubs télé de Fidelity, obtient une cote 4 pour son fonds Fidelity Contrafund. C’est dire qu’il bat en moyenne la médiane des fonds de même catégorie et ayant le même profil de risque par 4 points de pourcentage ou 400 points centésimaux depuis 30 ans. « Ce n’est pas un hasard si Fidelity le met en vedette dans ses publicités », lance M. Bourget.

Autre façon de trouver des sociétés prometteuses à suivre, M. Bourget va dans le menu Find Ideas puis dans le moteur de recherche Screener. « D’après moi, c’est le joyau du système », confie-t-il. Il existe toute une gamme de critères.

Supposons que M. Bourget cherche les sociétés canadiennes parmi les plus solides financièrement (cote 1 ou 2 dans Safety) et qui affichent le rendement sur le capital le plus élevé. Il en ressort une liste de 10 titres sur laquelle figurent des banques canadiennes, les compagnies de chemin de fer CN et CP, Stantec, Alimentation Couche-Tard, le vendeur d’équipements lourds Toromont et l’épicier Metro.

À l’onglet suivant, nous allons nous concentrer sur la fiche de l’entreprise Metro et essayer de démystifier tous ces chiffres mystérieux.

Pourquoi Value Line ? Fondée en 1931 et établie à New York, Value Line fournit des services indépendants de recherche en investissement. La société emploie plus de 70 analystes, chercheurs et statisticiens. Au fil des ans, le service a gagné le respectde la communauté financière avec ce que l’on a surnommé l’« effet Value Line », phénomène faisant référence à la tendance des centaines d’actions pour lesquelles Value Line appose sa plus haute cote (1), soit les titres les mieux classés en matière de sécurité (Safety) et d’à-propos (Timeliness), à surperformer le marché boursier.

Que comprendre d’une fiche Value Line ?

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Fiche Value Line de l’épicier Metro

Décortiquons la fiche Value Line de l’épicier Metro pour démystifier l’information qu’on y trouve.

Les cotes

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Les cotes

Dans le coin en haut à gauche, on trouve trois cotes, de 1 à 5. Plus le chiffre est bas, meilleur c’est. Comme au golf. Timeliness est un regard sur le comportement attendu du prix de l’action dans les 6 à 12 prochains mois par rapport à ce qui va se passer avec les 1700 autres actions de l’univers Value Line. Une cote de 3 se situe dans la moyenne. Seulement 100 titres décrochent la cote de 1 et 300 titres obtiennent une cote de 2, dans la catégorie Timeliness. Safety donne une mesure de la santé financière de l’entreprise et de la stabilité du prix de l’action dans le temps, toujours en comparaison des 1700 entreprises. Technical anticipe le rendement attendu du titre à plus court terme, dans les 3 à 6 prochains mois, toujours en comparaison des autres actions suivies par Value Line. En tout, 100 titres obtiennent la cote 1 ; 300, la cote 2 ; 900, la cote 3 ; 300, la cote 4 ; et 100, la cote 5.

Cours cible à court terme

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Cours cible à court terme

Tout juste en dessous, le service prédit une fourchette de prix dans laquelle va évoluer le cours de l’action de Metro dans les 18 prochains mois, avec la valeur médiane et, entre parenthèses, la variation par rapport au cours actuel du titre.

Cours cible à long terme

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Cours cible à long terme

Une case plus bas, Value Line y va de sa prévision du cours de l’action pour une période de 3 à 5 ans. Le pourcentage représente la variation maximale et minimale du cours de l’action au cours de la période. Le rendement annuel total inclut le dividende. Utilité : si le prix de l’action Metro s’emballe à court terme sans raison apparente et grimpe au-dessus des 80 $, soit la limite supérieure de 3 à 5 ans, il pourrait être justifié de se départir du titre.

Le ratio cours-bénéfice

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Le ratio cours-bénéfice

À la première ligne tout en haut du tableau, on voit le cours action-bénéfice (P/E Ratio) tel que l’a calculé Value Line : il s’agit des profits des trois derniers mois avec les profits estimés des neuf prochains mois. Value Line fournit aussi le C-B (Trailing) des profits des 12 derniers mois, de même que la médiane (Median) du ratio C-B auquel s’est vendue l’action de Metro depuis 10 ans avec certains ajustements. La case voisine donne une valeur relative du ratio C-B (Relative P/E Ratio) par rapport aux 1700 entreprises suivies par Value Line. Un ratio C-B relatif supérieur à 1 signifie que l’action de Metro se vend à un multiple plus élevé que le groupe, tandis qu’un ratio inférieur à 1 signifie le contraire.

Courbe du prix de l’action

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Courbe du prix de l’action

On va au graphique en haut de la fiche. Trois courbes y sont illustrées. Les petites lignes verticales qui se succèdent forment la ligne du cours de l’action de Metro en fonction des hauts et des bas du prix de l’action. La ligne continue illustre les fonds autogénérés (Cash Flow Line). Habituellement, la ligne du cours de l’action suit la ligne des fonds autogénérés. La ligne formée de points donne une idée du comportement de l’action de Metro par rapport au reste des 1700 titres suivis par Value Line. Quand la courbe remonte, le titre fait mieux que le groupe. Quand la ligne descend, le titre fait moins bien. C’est le cas depuis le printemps 2020 pour Metro.

Données financières en un coup d’œil

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Données financières en un coup d’œil

Allons au tableau situé au centre de la fiche. Il s’agit de données annuelles portant principalement sur les ventes, les profits, l’endettement, les marges sur une période d’au moins 10 ans. Très précieux. Idéalement, un bon titre à détenir en portefeuille est un titre dont les ventes et les profits s’en vont croissant année après année. C’est le cas chez Metro. C’est encore mieux si la croissance des profits par action s’accélère pendant la période. Malheureusement, ce n’est pas ce qui se passe chez Metro. Autre constatation, les investissements (Capital Spending per Share) ont doublé par rapport à 2018. La société s’est aussi endettée (Long-Term Debt) avec l’acquisition de Jean Coutu. Depuis cet achat, le rendement aux actionnaires (Return on Shareholders’ Equity) a glissé, passant de 18 à 20 % par année (de 2012 à 2017) à 12 ou 13 % par année (depuis 2018).

Description de l’entreprise

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Description de l’entreprise

Au centre de la fiche, une description succincte de l’entreprise. On y mentionne Pierre Boivin (président et chef de la direction chez Claridge) comme président du conseil. Il a été nommé à ce poste en décembre 2020.

Analyse qualitative du titre

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Analyse qualitative du titre

Dans le quadrant inférieur droit, on lit l’analyse du titre mise à jour, en date du 16 juillet 2021. « Ce n’est pas long, mais pour connaître le modèle d’affaires et les dernières nouvelles sur la société, ils sont pas mal à point », de dire M. Bourget. On souligne les investissements dans ses centres de distribution automatisés et ses efforts pour accroître la fluidité des livraisons des commandes en ligne. On y confirme que le titre de Metro est désigné pour les investisseurs prudents axés sur le long terme et sur la préservation du capital.

Détails sur la stabilité financière

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Détails sur la stabilité financière

D’ailleurs, l’analyse repose sur le score qu’obtient l’épicier au chapitre de la solidité financière (Company’s Financial Strength), de la stabilité du cours de son action (Stock’s Price Stability), du caractère prévisible de ses bénéfices (Earnings Predictability) et de la croissance régulière du prix de son action dans les 10 dernières années (Growth Persistence). Cette fois, plus la note est élevée, mieux c’est, 100 étant la note la plus élevée.

Taux de croissance passés et futurs

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE Taux de croissance passés et futurs

Quand on vous disait que les profits de Metro croissent plus lentement qu’avant, on ne vous contait pas de sornettes. Dans la capsule rendements annuels (Annual Rates), on calcule le taux annuel de croissance des ventes, des fonds autogénérés, du dividende et des profits sur 10 ans, sur 5 ans et à l’avenir. Ses profits ont augmenté de 10,5 % par an au cours des 10 dernières années, puis de 9 % par an sur 5 ans. À l’avenir, ils progresseront de 7,5 % par an.