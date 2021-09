Aux prochains Jeux, les athlètes olympiques et paralympiques canadiens seront habillés avec des vêtements signés Lululemon. L’entreprise, dont le siège social est situé à Vancouver, s’occupera de leur tenue jusqu’en 2028. Populaire auprès des adeptes du yoga et de la course à pied, Lululemon succède ainsi à La Baie d’Hudson, habilleur officiel d’Équipe Canada depuis les Jeux de Turin, en 2006.

Nathaëlle Morissette La Presse

Le secret, bien gardé depuis près de deux ans, sera enfin révélé jeudi matin alors que le Comité olympique canadien (COC) annoncera que Lululemon sera derrière les pantalons, chandails, manteaux et autres accessoires des athlètes, entraîneurs et membres de l’équipe de mission du pays pendant quatre Jeux olympiques et paralympiques. Ceux-ci les porteront dès l’hiver prochain à Pékin. Le partenariat prendra fin avec ceux de Los Angeles en 2028.

« Lululemon est dans plus de 17 pays. Pour nous c’était clair qu’on y allait avec un joueur d’envergure, a affirmé sans détour, Eric Myles, chef des sports pour le COC. Je pense qu’on va faire beaucoup d’heureux chez les athlètes, mais on va aussi faire des jaloux du côté des autres pays. »

« C’est un groupe très centré sur le bien-être, le développement de la personne, ajoute-t-il. Un athlète qui va performer, c’est un athlète qui est bien avec lui-même, qui est bien dans sa peau et ça c’est quelque chose qui est hyper important. Ce sont des (valeurs) qu’on retrouvait avec ce partenaire-là, qui nous a charmés. »

Changement de partenaire

Rappelons qu’entre 2006 et 2021, La Baie d’Hudson a été « l’habilleur » officiel des athlètes. Le COC avait-il besoin de renouveau ? « Non, répond d’emblée, M. Myles. C’est l’évolution des choses. L’évolution de l’organisation. Il y a déjà eu d’autres partenaires avant La Baie », a-t-il tenu à rappeler. Roots a effet été derrière les vêtements des JO qui ont eu lien entre 1998 et 2004.

Il qualifie l’entente avec Lululemon de « match parfait ». Questionnée à propos de cette décision du COC de choisir le géant des vêtements de yoga au lieu de son partenaire des dernières années, La Baie a assuré qu’elle demeurerait « une fervente partisane d’Équipe Canada ». « Nous sommes incroyablement fiers des tenues portées par les athlètes sur la scène mondiale et du soutien que nous avons apporté à une génération d’athlètes », a mentionné Tiffany Bourré, vice-présidente communications de La Baie, dans un courriel envoyé à La Presse.

COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN Le sac bandoulière, l’un des produits-phares de la collection.

Vêtements conçus ici et fabriqués ailleurs

De son côté, Michelle Davies, vice-présidente marketing, sports et partenariats en ligne de Lululemon, a souligné à grands traits qu’il s’agissait d’un « honneur » pour l’entreprise. « Nous travaillons en secret sur ce projet depuis deux ans. Et finalement, ça sera annoncé », mentionne-t-elle au bout du fil.

Elle s’est dite consciente que les vêtements des athlètes, dont la collection dévoilée plus tard en octobre, auront de fortes retombées économiques sur l’entreprise et la vente de ses produits. « Comme entreprise canadienne, c’est une grande opportunité pour nous. »

Le design des différentes pièces de vêtements des athlètes, qui seront également disponibles pour les consommateurs en magasins et en ligne, est élaboré au pays. Il est toutefois impossible de faire la production au Canada, selon Mme Davies. « Pour la production, nous travaillons très étroitement avec nos partenaires autour du monde pour faire le meilleur produit possible », a-t-elle tenu à dire.

Du côté du COC, Eric Myles a souligné que l’on demandait aux fournisseurs que la production « soit faite de façon équitable, éthique ». Il a précisé qu’il s’agissait d’une « garantie obligatoire essentielle » « non négociable ».

En juillet, un article du Journal de Montréal rapportait que les répliques de l’uniforme officiel porté par les athlètes aux Jeux de Tokyo avaient été fabriquées dans d’autres pays, notamment en Chine, au Cambodge et au Mexique. La Baie avait toutefois assuré que ceux destinés à Équipe Canada avaient été conçus ici.

Lululemon Année de fondation : 1998

Nombre total de magasins (au Canada et ailleurs) : 534

Nombre total d’employés : 25 000

Président-directeur général : Calvin McDonald