Affaires

Forum des affaires

Accélérer le passage du Québec à l’économie circulaire

La grande majorité des entreprises québécoises cherche aujourd’hui à améliorer son bilan environnemental. La prise de conscience sur la nécessité d’agir est généralisée et le temps où l’on opposait environnement et économie est derrière nous. Les coûts économiques et sociaux de la crise climatique sont largement documentés et on observe malheureusement un peu plus chaque année les impacts des catastrophes naturelles qui se multiplient.