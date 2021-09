Portfolio

Repentigny

Front commun pour la relance

Sept ans après la fermeture de l’usine Electrolux, qui avait laissé en plan plus de 1300 travailleurs dans la ville voisine de L’Assomption, Repentigny se sent d’attaque pour amorcer le redéploiement de son économie, dans un esprit de collaboration et de concertation avec ses villes partenaires.