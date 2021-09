Le chercheur Claude Montmarquette n’est plus

(Montréal) Le chercheur émérite spécialisé en sciences économiques Claude Montmarquette est décédé à l’âge de 78 ans.

La Presse Canadienne

M. Montmarquette a bénéficié de l’aide médicale à mourir après avoir souffert d’un cancer depuis plusieurs mois, selon un communiqué publié par sa famille.

Doctorant en économie de l’Université de Chicago, M. Montmarquette a dirigé la Caisse de dépôt et placement du Québec en économie expérimentale et a assisté le gouvernement québécois dans l’élaboration de nombreux programmes et projets.

Il a aussi été président et chef de la direction du Centre de recherche interuniversitaire et d’analyse des organisations pendant plus de sept ans.

M. Montmarquette a notamment été nommé au sein de la Société royale du Canada, de l’Ordre du Canada et comme officier dans l’Ordre national du Québec.

Il est l’auteur ou l’éditeur de 11 livres, 90 publications scientifiques et plus de 60 documents de politique publique.