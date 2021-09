Portfolio

Repentigny

Kadriform ou l’art de la transformation

Conserver l’expertise de huit artistes qui œuvraient en 2000 aux Mosaïcultures internationales de Montréal, c’était l’objectif derrière la création de Kadriform. Plus de 20 ans plus tard, François Gravel et son fils, Mathieu, sont aux commandes. L’art horticole est toujours le cœur de leurs activités, mais l’entreprise s’est transformée et se concentre sur la création d’ouvrages ayant comme point commun la beauté.