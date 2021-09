Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

LE GESTE

Congé de maladie payé

Être fiévreux sans trop de soucis ? Tyson Foods accordera 20 heures en congés de maladie payés par an à tous ses employés doublement vaccinés. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2022. En attendant, l’entreprise agroalimentaire américaine permettra jusqu’à deux semaines de congé de maladie payé à ses salariés doublement vaccinés qui attraperont la COVID-19 ou qui auront des effets secondaires liés au vaccin dans les six prochains mois. Ces avantages sociaux sont destinés aux employés tant syndiqués que non syndiqués. Tyson, le plus gros exportateur américain de bœuf, compte 90 000 employés aux États-Unis, dont 75 % sont vaccinés.

DIVERSITÉ

Nouveau président du conseil

PHOTO JS DÉNOMMÉ Ben Marc Diendéré, président du conseil d’administration du Conseil des arts de Montréal

Ben Marc Diendéré, chef des affaires publiques et des communications de VIA Rail Canada, est nommé président du conseil d’administration du Conseil des arts de Montréal. Il devient ainsi le premier Noir à ce poste. Le Burkinabé d’origine, arrivé au Québec il y a 25 ans, coïnstigateur d’Excellence Québec et anciennement vice-président des communications et affaires publiques de La Coop fédérée (Sollio Groupe Coopératif), se retrouve à la tête d’un conseil de 21 membres, constitué de plus de la moitié de femmes et de près du tiers de personnes issues de la diversité. « Fracasser des plafonds de verre, c’est l’histoire de ma vie », a confié au quotidien Le Devoir celui qui succède à Jan-Fryderyk Pleszczynski. « Après huit ans à titre de président, je ne pourrais être plus heureux que de passer le flambeau de la sorte à un être d’exception », a écrit ce dernier sur LinkedIn.

LE TRUC

Surprise à la fin

PHOTO FOURNIE PAR MARYSE MALO Maryse Malo, leader opérationnel de Lafond Avantages sociaux et actuariat

L’humour est utilisé à plusieurs sauces dans la vie de Maryse Malo. Au travail également. Après une réunion, l’actuaire de Lafond Avantages sociaux et actuariat a l’habitude de signer ses comptes rendus avec ce titre : « Déesse opérationnelle » plutôt que « Leader opérationnel ». « J’aime détendre l’atmosphère, justifie-t-elle. J’ai toujours fait ça. Ça relâche un peu la tension, ça donne le goût de continuer la journée… et ça me confirme que les membres de mon équipe lisent mes notes jusqu’au bout ! »

L’AVANTAGE

Un quart de travail actif

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Depuis deux ans, Nexus de Montréal permet de consacrer deux heures par semaine à de l’activité physique, et ce, en étant rémunéré.

Nexus Innovations offre à ses employés de bouger pendant leurs heures de travail. Depuis deux ans, l’entreprise de Montréal permet de consacrer deux heures par semaine à de l’activité physique, et ce, en étant rémunéré, selon le site Actiz. Celui-ci rappelle que le principal frein à l’activité physique est le manque de temps. « Nous avons donc proposé une mesure qui vient pallier ce manque de temps libres, qui favorise l’engagement du personnel et qui est accessible à tous », dit Louis-Philippe Vallée, directeur général de Nexus. Presque tous les employés (99 %) ont adhéré à la mesure, même depuis qu’ils sont en télétravail.

LA CITATION

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE André Roy, directeur général de Phoenix Labs Montréal

On n’est plus dans le “syndrome de la chambre de hockey”, on n’est pas juste des hommes blancs de 40 ans. Elles ont un parcours différent, un vécu différent, ça amène des approches différentes. André Roy, directeur général de Phoenix Labs Montréal. Le studio de jeux vidéo a atteint la parité femmes-hommes à la direction et dans son équipe créative.

LE CHIFFRE

60 %

C’est la proportion de salariés au Canada qui affirment que leur employeur a une stratégie de retour sur les lieux de travail, selon une étude d’ADP Canada et Maru Public Opinion. De ce pourcentage, 53 % sont déjà retournés au bureau, 29 % devraient y retourner d’ici décembre, 10 % en janvier 2022 et 9 % ne connaissent pas leur date de retour. Dans plus de la moitié des cas, les organisations adopteront des horaires flexibles ou hybrides. « Alors qu’à l’origine, le télétravail était une nécessité motivée par les réalités d’une pandémie mondiale, de nombreux employeurs canadiens réalisent maintenant que les employés peuvent continuer à travailler à distance, dans une certaine mesure, après la pandémie, et ce, sans impact négatif sur les opérations commerciales », dit Ann Buckingham, directrice exécutive des relations RH d’ADP Canada, dans un communiqué. « En fait, là où il y avait initialement résistance et malaise, les données indiquent que les employeurs ont changé d’état d’esprit en ce qui concerne la structuration du lieu de travail. »