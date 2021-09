Le promoteur ajoute 6 millions de pieds carrés à un inventaire bien garni

André Dubuc La Presse

Montoni, qui construit un parc industriel en lieu de l’aérodrome de Mascouche et qui a mis la main sur la vieille brasserie Molson à Montréal, dispose d’un premier délai de cinq ans pour remplir le Parc scientifique Bromont.

Promoteur comptant actuellement 22 millions de pieds carrés de projets, Montoni dispose d’un premier délai de 5 ans pour mettre en valeur les terrains d’une superficie de 6 millions de pieds carrés du Parc scientifique Bromont. Le prix de vente s’élève à 18 millions, soit 3 $ du pied carré. Bromont a payé auparavant pour faire venir les services municipaux aux lots.

Les terrains sont situés sur le chemin de Montréal et le boulevard de l’Innovation.

De l’industriel, pas du résidentiel

« Ma vision pour Bromont a toujours inclus le développement du Parc scientifique. Ainsi, le conseil municipal, au cours des dernières années, a consenti des investissements importants pour installer les services municipaux sur les terrains. Le secteur industriel apporte des revenus importants à la Ville et son déploiement permet d’enlever de la pression sur le développement résidentiel. De plus, pour un investisseur, le Parc scientifique Bromont est un milieu de vie magnifique et dynamique, difficile de reproduire ailleurs », a indiqué Louis Villeneuve, maire de Bromont, dans un communiqué paru en fin de journée mardi.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Louis Villeneuve, maire de Bromont

La Société de développement économique de Bromont (SODEB) travaille depuis plusieurs années à attirer des investisseurs dans le Parc scientifique Bromont. Sa mise en valeur avait été mise sur pause en 2019, afin de revoir sa planification stratégique.

Le Parc scientifique Bromont a pour vocation de favoriser le regroupement sur son territoire d’entreprises du secteur de la haute technologie vouées à la recherche et à l’innovation, dans les secteurs de la microélectronique, de l’aérospatiale et de la fabrication de pointe. On y trouve IBM, GE Aviation, Teledyne Dalsa, un incubateur industriel et quatre centres de recherche, dont le Centre de collaboration MiQro Innovation, dans les produits microélectroniques.