L’est de l’île applaudit, les commerçants du centre-ville sont mitigés, les urbanistes s’inquiètent : la construction d’un court tunnel proposée par CDPQ Infra est loin d’avoir apaisé toutes les craintes quant aux impacts du futur REM de l’Est.

Maxime Bergeron La Presse

Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal centre-ville

Le dirigeant de cette société commerciale qui regroupe 5000 entreprises se montre circonspect à la suite de l’annonce de jeudi. « La SDC Montréal centre-ville a toujours été d’avis qu’une structure aérienne en plein cœur du centre-ville ne devrait être envisagée qu’en dernier recours et qu’un REM en surface ou en souterrain devrait être privilégié. Nous nous réjouissons donc que, malgré les déclarations quelque peu surprenantes [voulant] qu’un tunnel serait catastrophique, la CDPQ Infra envisage enfin d’enfouir une portion du tracé. Nous nous désolons toutefois que ce scénario ne prévoie que 500 m en souterrain alors que plus de 2,5 km du centre-ville seraient aux prises avec une structure aérienne. » M. Castanheira craint qu’un tracé aérien ne réduise l’attractivité du centre-ville de Montréal par rapport à celui d’autres grandes villes de la planète.

Sylvain Gariépy, président de l’Ordre des urbanistes du Québec

Le grand manitou des urbanistes de la province n’est pas du tout rassuré par la proposition présentée jeudi par CDPQ Infra. « Il reste qu’il y a une portion importante du tracé qui demeure surélevée. On n’a toujours pas d’informations quant à l’intégration urbaine de cette structure-là, ça ne règle que 500 mètres du tracé. On n’a encore aucune information probante de la qualité d’insertion dans les autres segments, sur l’impact sur la qualité de vie dans les milieux, entre autres sur les rues Notre-Dame et Sherbrooke. Ça n’apaise en rien nos préoccupations. »

Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal

Malgré la modification du projet de référence, du travail reste à faire concernant « l’enjeu de l’insertion aérienne » du REM de l’Est, croit le responsable de ce dossier au sein de l’administration Plante. « M. Arbaud en a parlé, il y a beaucoup de travail qui est fait pour trouver des solutions dans les autres quartiers. Le projet de référence doit évoluer, [et] il le fera parce qu’on y travaille très fort », a-t-il déclaré. « On l’a vu à Vancouver, l’ensemble des impacts ont été évalués. On ne peut pas faire cet exercice que pour la composition géologique du sol, mais pour l’ensemble des solutions, dont les solutions aériennes, et celles des autres quartiers. »

Denis Coderre, candidat à la mairie de Montréal

« Il est indéniable que Montréal a besoin du REM pour rallier l’Est et le Nord-Est au centre-ville », insiste Denis Coderre. Le candidat à la mairie soutient d’ailleurs que l’une de ses priorités serait de « s’assurer que le projet s’intègre de manière exemplaire au centre-ville et aux quartiers résidentiels » et que le tout doit être conçu dans l’optique de rendre la métropole plus attrayante. « Maintenant, nous allons attendre les conclusions des experts du comité d’intégration urbaine avant de nous prononcer en toute connaissance de cause », indique-t-il.

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et responsable de la métropole

La seule élue caquiste de l’île de Montréal, responsable du dossier du REM de l’Est, se réjouit des derniers développements. « CDPQ Infra démontre sa volonté à vouloir améliorer le projet du REM de l’Est avec un nouvel aménagement pour le centre-ville. Des experts de haut calibre accompagnent CDPQ Infra sur le défi de l’intégration urbaine. Je suis confiante que le concept qu’on nous présentera sera à la hauteur des attentes. Le REM de l’Est est d’une importance capitale pour la population de l’Est. »

Catherine Nesterenko, PDG par intérim de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal

L’organisme salue la bonification du projet proposée par CDPQ Infra. « Le REM de l’Est constitue le projet le plus structurant pour notre territoire. Il permettra à près d’un demi-million de résidants et de travailleurs de ces arrondissements mal desservis en transports publics d’accéder rapidement et efficacement aux différents établissements d’enseignement et de santé et aux milieux de travail. Un tel changement à la structure de la portion du centre-ville envoie un signal fort quant à la volonté de la CDPQ Infra de réaliser un projet intégré répondant le plus possible aux attentes des communautés locales », a déclaré Mme Nesterenko dans un communiqué.

Jean-Claude Marsan, professeur émérite à l’Université de Montréal

L’architecte et urbaniste éminent se montre encore opposé au projet, malgré le court tunnel proposé hier. « Comme je l’ai déjà exprimé, ce qui est au départ inacceptable de la part de CDPQ Infra, c’est que, pour encaisser des revenus, ce projet va à l’encontre des revenus que la Ville peut tirer de la ligne verte du métro, donc c’est déshabiller Valérie pour habiller Guy ! Puis, ce qui est encore inacceptable, c’est que CDPQ Infra a prétendu au départ que ce projet ne pouvait être réalisé en tunnel dans ce territoire, car il risquait, entre autres, de faire tomber des gratte-ciel, rien de moins. Or, ce court tunnel de 500 mètres s’avère situé à l’endroit où il y a le plus de gratte-ciel ! C’est difficile d’être plus incohérent. »

Gérard Beaudet, professeur titulaire à l’Université de Montréal

L’expert estime que la proposition d’un court tunnel n’a « rien » d’un « scénario optimisé ». « Si on règle une partie du problème, on laisse dans l’angle mort la question des autres tronçons du tracé aérien dont plusieurs dénoncent les impacts négatifs, y compris des ministères. En procédant ainsi, CPDQ Infra tente de sauver les meubles au centre-ville, en espérant au surplus marginaliser la contestation des autres segments du tracé, en misant sur le fait que quelques grosses pointures de la contestation pourraient se satisfaire de cette concession. Qui plus est, le passage du souterrain à l’aérien constituera une véritable agression urbanistique puisque, comme on le reconnaît, il faudra condamner une intersection, ce qui, on s’en doute, ne sera pas sans conséquence sur le paysage urbain et la valeur des propriétés environnantes : cette rampe sera l’équivalent des rampes de l’autoroute Métropolitaine. »

Marc Durand, ingénieur indépendant à la retraite

L’ancien professeur de l’UQAM et spécialiste de la géologie appliquée et de la géotechnique a analysé les rapports d’ingénieurs rendus publics jeudi par CDPQ Infra. Il les qualifie de « bien détaillés au point de vue technique » et relève que chaque rapport mentionne un tracé souterrain réalisable. « Dans les deux cas, on voit que c’est possible. C’est sûr qu’il y a des difficultés géotechniques, quand ils ne sont pas dans le roc. Je me demande pourquoi on n’a pas étudié d’autres tracés, là où le roc aurait présenté des conditions idéales sur presque toute la longueur. Par exemple, pourquoi ne pas avoir étudié un tunnel sur un autre axe, sur un autre tracé, peut-être plus au nord, sur la rue Sherbrooke par exemple, là où le roc aurait présenté des conditions idéales sur presque toute la longueur ? »

Avec la collaboration de Coralie Laplante, La Presse