Affaires

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Coup de pouce techno pour les restos

La pénurie de main-d’œuvre étouffe les milieux de la restauration, des bars et de l’hôtellerie. Dans l’espoir de faire souffler les propriétaires d’établissement et leurs employés, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et l’entreprise Alfred Celliers Intelligents ont mis sur pied une formation technologique gratuite.