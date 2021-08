La grève pourrait prendre fin à l’usine d’abattage de porcs d’Olymel de Vallée-Jonction. Une entente de principe est intervenue dimanche entre les deux parties, après un blitz de négociations.

Nathaëlle Morissette La Presse

« Devant la perspective d’un règlement, la direction d’Olymel a accepté de repousser à mercredi matin (1er septembre) l’envoi des lettres de licenciement qui devaient être expédiées dès demain à plus de 500 employés affectés au quart de soir à l’usine de Vallée-Jonction », peut-on lire dans le communiqué émis par l’entreprise, dimanche.

« La décision d’abolir le quart de soir annoncée le 24 août dernier est donc suspendue pour permettre aux dirigeants du syndicat d’organiser une assemblée générale de ses membres et restera suspendue jusqu’à la tenue du vote des membres du Syndicat des travailleurs d’Olymel à Vallée-Jonction (CSN), peut-on également lire. La suppression du quart de soir était devenue nécessaire dans la perspective d’une poursuite indéfinie de la grève. »

« Le Syndicat des travailleurs d’Olymel de Vallée-Jonction convoquera rapidement ses membres en assemblée générale pour présenter cette nouvelle entente de principe », a fait savoir le syndicat.

L’usine de la Beauce abat en moyenne 36 000 porcs par semaine, ce qui correspond à environ 20 % à 25 % du total de l’abattage fait au Québec. Selon les chiffres les plus récents dévoilés par les Éleveurs de porcs du Québec, on compte actuellement 179 900 bêtes en attente.

Rappelons qu’il y a plus d’une semaine, les travailleurs syndiqués de l’usine de la Beauce ont voté à 57 % contre l’entente de principe intervenue entre le syndicat et l’employeur. Les salaires, les horaires et la durée de la convention collective compteraient parmi les principaux points en litige.

Jeudi dernier, le ministre du Travail, Jean Boulet a convoqué les deux parties à une « rencontre de la dernière chance ». Il leur a alors proposé d’aller en arbitrage, ce qui, selon le ministre, aurait mis fin au conflit. Olymel a accepté l’offre, alors que le syndicat l’a rejetée, préférant poursuivre la négociation. « Nous sommes toujours convaincus qu’une entente de principe négociée est encore à notre portée, et ce, dans un délai rapide », avait alors déclaré le président du syndicat, Martin Maurice, dans un communiqué.

Plus de détails à venir.