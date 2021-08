PME

Les Mauvaises Herbes

Quand beauté et simplicité riment avec succès

Fleurs séchées, argiles et huiles d’ici : Les Mauvaises Herbes, entreprise montréalaise, souhaite montrer qu’il est possible de fabriquer ses cosmétiques et produits nettoyants – plus sains pour le corps et l’environnement – avec une dizaine d’ingrédients réutilisables… et beaucoup de plaisir.