Les membres de l’OPEP et leurs dix alliés via l’accord OPEP+ sont tombés d’accord à la mi-juillet pour continuer à augmenter modestement leur production à partir d’août. L’accord prévoit que les 23 membres du groupe augmentent leur production de 400 000 barils par jour (bpj) chaque mois.

L’OPEP et ses alliés n’en font « pas assez », critique la Maison-Blanche

(New York) L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) n’en font « pas assez » sur la production de pétrole, menaçant la reprise de l’économie mondiale et les prix à la pompe, a critiqué mercredi le conseiller américain à la Sécurité nationale, Jake Sullivan.

Agence France-Presse

« La hausse des coûts de l’essence, si elle n’est pas maîtrisée, risque de nuire à la reprise mondiale en cours », a-t-il affirmé dans une déclaration obtenue par l’AFP. « Alors que l’OPEP “s’est récemment mise d’accord pour augmenter la production, celle-ci n’effacera pas les coupes qu’elle a imposées durant la pandémie », a-t-il ajouté.

« Le président Biden a clairement indiqué qu’il souhaitait un accès à des prix de l’énergie abordables et fiables, y compris à la pompe », affirme M. Sullivan. Les carburants représentent un poste de dépense important dans le budget des ménages outre-Atlantique.

« Bien que nous ne soyons pas membres de l’OPEP, les États-Unis s’adresseront toujours à leurs partenaires internationaux pour les questions importantes qui touchent à nos affaires économiques et à la sécurité nationale », poursuit-il.

Après avoir évolué à des niveaux proches de l’équilibre dans la matinée, les cours du brut ont brutalement reculé après cette déclaration, avant de se reprendre légèrement : le prix du baril de Brent coté à Londres pour livraison en octobre perdait 0,74 % à 70,11 dollars, pendant que le prix du baril new-yorkais de WTI pour septembre reculait de 1,05 % à 67,57 dollars vers 12 h 50 GMT.

Le conseiller économique de la Maison-Blanche Brian Deese a de son côté appelé mercredi dans une lettre la présidente de l’autorité américaine de la concurrence (FTC) a surveiller de potentiels « comportements illégaux » alors qu’« il y a eu des divergences cet été entre les prix du pétrole et ceux à la pompe » aux États-Unis.

« Plusieurs facteurs peuvent affecter les prix de l’essence mais le président veut s’assurer que les consommateurs ne paient pas davantage leur essence en raison de pratiques anti-concurrentielles ou d’autres pratiques illégales », indique-t-il dans ce courrier dont l’AFP a obtenu une copie.

En pleine pandémie de COVID-19, l’alliance OPEP+ s’était engagée en avril 2020 à retirer volontairement du marché 9,7 millions de barils par jour puis à les réintroduire progressivement d’ici à la fin du mois d’avril 2022.

Cette échéance a finalement été reculée de plusieurs mois, jusqu’en décembre, car elle apparaissait trop rapprochée au rythme actuel de réouverture des vannes, plusieurs fois ralenti à cause des soubresauts de la crise sanitaire.

L’OPEP+ fait de surcroît face à une équation complexe, entre une reprise de la demande, bien que toujours fragile, un retour probable à moyen terme des exportations iraniennes et des prix élevés qui provoquent le mécontentement de certains gros importateurs comme l’Inde.