(New York) La Bourse de New York va exiger à partir du 13 septembre que les courtiers soient vaccinés contre la COVID-19 pour accéder à sa salle des marchés.

Les courtiers et autres membres du personnel foulant le parquet boursier devront être totalement vaccinés d’ici le 13 septembre, sauf contre-ordre médical ou exemption religieuse, a indiqué le directeur général du NYSE, Michael Blaugrund dans un courriel interne obtenu par l’AFP.

Cette directive se justifie, dit le NYSE, par « les changements récents des conditions de santé publique ainsi que les mises à jour des recommandations des autorités fédérales et locales ».

Aux États-Unis de plus en plus d’instances, d’entreprises et de services des États commencent à requérir obligatoirement le vaccin anti-COVID-19 19.

Ainsi, l’armée américaine a annoncé qu’elle souhaitait le rendre obligatoire pour ses troupes d’ici mi-septembre. Parmi les entreprises, Disney a indiqué qu’il allait le demander à son personnel contractuel et qu’il négociait avec les syndicats pour étendre l’obligation à tous ses salariés.