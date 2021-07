(Toronto) La société mère des restaurants Tim Hortons, Burger King et Popeyes a affiché vendredi un bénéfice du deuxième trimestre plus de deux fois plus important que l’an dernier, soutenue par une croissance de 37 % de ses revenus.

La Presse Canadienne

Restaurant Brands International a réalisé un profit net attribuable aux actionnaires de 390 millions de dollars (tous les montants dans cet article sont en dollars américains), soit 84 cents par action, pour son deuxième trimestre, en hausse par rapport à celui de 163 millions, ou 35 cents par action, de la même période l’an dernier.

Le profit ajusté, qui exclut certains éléments non récurrents, a atteint 358 millions, ou 77 cents par action, comparativement à celui de 154 millions, ou 33 cents par action, du deuxième trimestre de 2020.

Les revenus se sont chiffrés à 1,44 milliard, en hausse par rapport à ceux de 1,05 milliard de l’an dernier. Les ventes des cafés Tim Hortons ouverts depuis au moins un an ont progressé de 27,6 %, après avoir plongé de 29,3 % l’an dernier. Les ventes totales du système se sont chiffrées à 8,9 milliards, contre celles de 6,8 milliards un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 61 cents par action pour RBI, à partir de revenus de 1,36 milliard, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Restaurant Brands a indiqué que les ventes globales de son système avaient crû de 4 % par rapport à 2019, soit avant que la pandémie de COVID-19 n’entraîne la fermeture de plusieurs établissements. En outre, 378 nouveaux restaurants ont été ajoutés à son réseau dans la première moitié de l’année.

« Nous sommes encouragés par l’élan de l’ensemble de nos activités, incluant les augmentations de ventes alimentées par des produits de qualité, l’adoption rapide de nos canaux numériques par nos clients et l’accélération des ouvertures de nouveaux restaurants autour du monde par nos franchisés, qui croient fermement en nos marques et notre modèle d’affaires », a affirmé le chef de la direction de Restaurant Brands, José Cil.

Les ventes numériques ont augmenté de près de 60 % par rapport à l’an dernier, et de 15 % par rapport au premier trimestre.

Note de la rédaction : Version corrigée. Les ventes des cafés Tim Hortons ouverts depuis au moins un an ont bondi de 27,6 % au plus récent trimestre, et non de 7,6 %, tel qu’écrit par erreur dans une version précédente.