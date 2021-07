En retard sur la diversité, la Banque d’Angleterre promet d’en faire plus

(Londres) La Banque d’Angleterre a reconnu mercredi avoir pris du retard dans la représentation des minorités ethniques en son sein et promet d’en faire l’une de ses priorités en se dotant de nouveaux objectifs.

Agence France-Presse

L’institution monétaire publie les conclusions d’un rapport interne commandé en septembre 2020, dans la foulée du meurtre aux États-Unis de George Floyd, qui avait poussé de nombreuses entreprises à s’interroger sur le pratique en matière diversité.

« Malgré les efforts de la Banque », le rapport estime qu’il a encore trop « de disparités » dans les carrières et la vie au sein de l’institution.

Par exemple, les minorités ethniques (noirs, asiatiques, ou autres) ont tendance à avancer moins vite dans la hiérarchie ou à quitter davantage l’institution.

Le rapport estime que la stratégie de la banque centrale sur ces questions n’a pas été assez claire ni vue comme une priorité.

Il dresse une liste de plusieurs recommandations, que la BoE s’est engagée à suivre, comme par exemple celle de rendre responsables les dirigeants de la banque centrale des progrès sur la diversité et d’en faire dépendre leur bonus.

« L’expérience des collègues avec des origines ethniques différentes ne reflète pas le genre d’institution que nous voulons être », a réagi Andrew Bailey, le gouverneur de la BoE, cité dans un communiqué.

« Nous savons combien il est dommageable pour des organisations d’être composées seulement de personnes d’une origine similaire : le manque de diversité et d’inclusion dans les services financiers a contribué à des prises de décisions sans discussion et dangereuses qui ont participé à déclencher la crise de 2008 », ajoute-t-il dans une tribune du quotidien The Guardian.

Selon le dernier rapport annuel de l’institution, les salariés, hors poste à responsabilité, issus des minorités dites BAME (acronyme pour noirs, asiatiques et autres minorités), représentaient 21 % des effectifs.

Mais leur part dans les postes d’encadrement tombe à 8 %, selon la BoE qui compte au total 4600 salariés.

Enfin de combler son retard, la BoE se fixe de nouveaux objectifs, en voulant atteindre entre 18 et 20 % de personnes de minorités BAME dans les postes à responsabilité d’ici 2028, avec un examen des avancées en 2025.

La banque centrale veut en outre que les personnes noires représentent 10 % des embauches de diplômés.

Le secteur financier n’est pas le seul à s’engager à promouvoir davantage la diversité.

L’université UCL (University College London) annonce mercredi le lancement d’un projet de recherche sur le racisme et la diversité dans l’industrie du film britannique, en lien avec les professionnels du secteur.

Il examinera à la fois la place des minorités ethniques parmi les acteurs, techniciens, producteurs et spectateurs.