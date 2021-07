(Washington) Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a affirmé mercredi qu’il avait personnellement investi dans le bitcoin et d’autres cryptomonnaies, mais qu’il ne manipulait pas les monnaies numériques.

Agence France-Presse

Invité d’un débat en ligne auquel participait le patron de Twitter et fondateur de Square, Jack Dorsey, Elon Musk a déclaré qu’il croyait aux cryptomonnaies comme un moyen « d’augmenter le pouvoir de l’individu par rapport au gouvernement », et qu’il avait investi dans l’ethereum et le dogecoin en plus du bitcoin.

Le patron de Tesla a expliqué qu’il perdait de l’argent lorsque la valeur du bitcoin ou d’autres cryptomonnaies diminuait, mais qu’il n’en avait pas vendu malgré la volatilité.

« J’achète, mais je ne m’en défais pas », a-t-il déclaré au cours de ce forum parrainé par le Crypto Council for Innovation. « J’aimerais voir le bitcoin réussir », a-t-il ajouté.

L’excentrique patron du constructeur de voitures électriques a affirmé qu’il s’attendait à ce que Tesla reprenne les ventes d’automobiles en bitcoin, ce qu’il a suspendu en raison de préoccupations concernant la consommation élevée d’énergie pour « l’extraction » de la cryptomonnaie.

« La mission de Tesla est d’accélérer l’avènement de l’énergie durable », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas être l’entreprise qui fait cela et ne pas faire preuve de diligence appropriée en matière d’utilisation de l’énergie […]. Maintenant, il semble que le bitcoin se tourne beaucoup plus vers les énergies renouvelables », a-t-il relevé.

Jack Dorsey, dont la société de paiement numérique Square a récemment annoncé des projets de services financiers en bitcoin, a déclaré qu’il croyait fermement en la monnaie virtuelle comme un moyen de réduire les coûts de transaction et d’améliorer la vie des gens.

Pour Twitter, a-t-il affirmé, le bitcoin « crée beaucoup de modèles commerciaux différents » qui pourraient par exemple réduire sa dépendance à la publicité. « Nous ne pouvons pas seulement le voir comme un actif que nous possédons », a ajouté le patron du réseau social ajoutant : « Mon espoir est que cela crée la paix dans le monde. »

Le bitcoin a terminé en hausse de 6,67 % mercredi à 31 856 dollars. À l’ouverture du débat, il avait brièvement grimpé à 32 859 dollars.