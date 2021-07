Marchés

Avec des chiffres d’inflation plus élevés que prévu, Wall Street clôture en baisse

(New York) La Bourse de New York a fini en baisse mardi, entraînée par des prises de bénéfices, mais aussi par des chiffres d’inflation plus élevés que prévu aux États-Unis, qui font planer l’incertitude sur la politique monétaire américaine.