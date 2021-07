Les produits d’investissement de métaux précieux représentent plus de 90 % des revenus annuels de la Monnaie royale canadienne, qui a aussi le mandat de produire les pièces de monnaie en circulation au Canada et à l’étranger.

Les revenus tirés des lingots et des pièces Feuille d’érable en or et en argent de la Monnaie royale canadienne sont en hausse de 85 % depuis le début de 2021, à 820,8 millions, en dépit d’une baisse du prix des métaux précieux par rapport à la fin de 2020.

André Dubuc La Presse

Les produits d’investissement de métaux précieux représentent plus de 90 % des revenus annuels de la Monnaie, qui a aussi le mandat de produire les pièces de monnaie en circulation au Canada et à l’étranger.

Les résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments du trimestre de 13 semaines clos le 3 avril 2021 ont bondi de 300 %, à 26 millions comparativement à 6,5 millions pour la même période en 2020, a rapporté la société de la Couronne au printemps.

La Monnaie a frappé 328 500 onces d’or au cours des trois premiers mois de 2021, une hausse de 66 % par rapport au premier trimestre de l’année précédente.

Elle a aussi produit pratiquement 10 millions d’onces d’argent, en hausse de 52 % en un an.

Cette augmentation a découlé principalement d’une hausse de la demande du marché mondial des produits d’investissement en or et en argent, de l’appréciation des cours de ces métaux précieux et de l’augmentation, d’une année à l’autre, des primes sur ceux-ci. La Monnaie royale canadienne, dans son rapport trimestriel

Les principaux produits d’investissement en or et en argent de la Monnaie sont la Feuille d’érable de 1 once et les lingots de 100 et de 400 onces. Son principal produit destiné au petit investisseur est la Feuille d’érable en or pur à 99,99 %, qui s’est écoulée à 25 millions d’exemplaires depuis son lancement en 1979.

La Monnaie remet aussi des reçus de transactions boursières d’or et d’argent, qui se vendent à la Bourse de Toronto sous les symboles MNT et MNS. Ces reçus confèrent aux investisseurs un droit de propriété sur des onces détenues par la Monnaie moyennant certains frais.

« Ruée vers l’or mondiale »

Le début d’année 2021 s’inscrit dans la continuité de l’an dernier où la Monnaie dit avoir observé « une ruée vers l’or mondiale ».

« En 2020, la demande pour les métaux précieux a grimpé en flèche, écrit dans le rapport annuel 2020 la présidente de la Monnaie, Marie Lemay. La Monnaie a plus que doublé son volume d’or comparativement à 2019 et dépassé de 30 % celui de l’argent. »

« Dès mars 2020, lit-on un peu plus loin dans le rapport annuel, les particuliers comme les institutions se sont rués sur les pièces d’investissement en métaux précieux de premier ordre de la Monnaie, faisant aussi l’acquisition d’une quantité exceptionnelle de lingots. »

INFOGRAPHIE LA PRESSE

La demande a excédé l’offre pendant une bonne partie de l’année, forçant la Monnaie à gérer ses stocks auprès de sa clientèle à la petite semaine.

L’affinerie de la Monnaie royale a dû tourner à plein régime en 2020 pour compenser les fermetures de nombreuses affineries ailleurs dans le monde lors de la première vague. « Cette situation, combinée à l’importante perturbation du transport aérien, a fait grimper la demande d’or et d’argent », précise-t-on dans le bilan de l’année 2020.

Au service d’Éléonore et du NYMEX

En raison des fermetures temporaires des affineries pendant la pandémie, les sociétés minières comme la mine Éléonore de Newmont, sur le territoire de la Baie-James, se sont tournées vers la Monnaie.

L’affinerie de la Monnaie a aussi volé au secours du NYMEX, le New York Mercantile Exchange, qui a soudainement dû répondre à une demande de lingots d’or de 100 onces. En réaction, la Monnaie a refondu les lingots grand format de ses banques partenaires en plus petits lingots « pour aider le NYMEX à régler ses comptes ».

La Monnaie n’a toutefois pas été épargnée non plus. Elle a dû arrêter la production de son affinerie pendant deux semaines au printemps 2020 avant de rouvrir et de fonctionner au ralenti pendant huit autres semaines.

Le montant net des produits d’investissement a bondi de 94 % en 2020, passant de 1,2 milliard de dollars en 2019 à 2,3 milliards de dollars en 2020. Soulignons que plus de 40 % des ventes se concentrent auprès de quatre clients seulement.

La Monnaie dispose de quatre divisions : pièces de circulation, pièces étrangères, produits d’investissement et produits numismatiques.

Les produits d’investissement comme les lingots de 100 onces et les pièces Feuille d’érable ont représenté 91 % des revenus de la société de la Couronne en 2020.

Ces jours-ci, l’once d’or se vend autour de 1800 $ US et l’once d’argent, 26,25 $ US.