Cet accord, annoncé par Joe Biden le 24 juin comprend 312 milliards d’investissements dans les transports et 266 milliards dans d’autres types d’infrastructures.

Patronat et syndicats pressent le Congrès de voter le plan infrastructures

(Washington) Patronat et syndicats américains ont décidé d’unir leurs forces en lançant une coalition pour presser le Congrès de transformer l’accord sur les infrastructures en projet de loi et de le faire voter dès que possible.

Agence France-Presse

« Le moment est venu de transformer ces promesses en projets », souligne dans un communiqué cette coalition qui réunit la Chambre de commerce américaine (US Chamber), Business Roundtable (PDG des grandes entreprises), la fédération nationale des industriels du secteur manufacturier ainsi que l’AFL-CIO, principale fédération syndicale du pays, aux côtés d’une vingtaine d’autres organisations patronales et syndicales.

« Nous exhortons le Congrès à transformer ce cadre en une législation qui sera promulguée, et nos organisations se sont engagées à aider à ce que cela franchisse la ligne d’arrivée », ajoute la coalition.

Syndicats et patronat rappellent que l’adoption d’une législation sur les infrastructures est essentielle pour créer des emplois, en particulier pour les travailleurs de la classe moyenne.

« La modernisation des infrastructures est un élément essentiel de la croissance économique à long terme et de l’amélioration de la qualité de vie de chaque Américain », poursuivent-ils.

Pour l’heure, rappellent-ils, l’administration Biden est parvenue à recueillir le soutien de 22 sénateurs républicains et démocrates pour un accord de principe portant sur un programme d’investissements de 1200 milliards de dollars sur huit ans.

Cet accord, annoncé par Joe Biden le 24 juin comprend 312 milliards d’investissements dans les transports dont les routes et aéroports, et 266 milliards dans d’autres types d’infrastructures comme celles permettant le transport des eaux, ou l’internet à haut débit.

Mais des points d’achoppement demeurent et le texte n’a pas encore été présenté au Sénat.

Selon Politico toutefois, qui cite plusieurs sources, un vote sur le plan pourrait avoir lieu dès la semaine du 19 juillet au Sénat.

Mercredi, Joe Biden avait une nouvelle fois défendu son plan mais il avait aussi souligné la nécessité de voter « le second volet » de son grand projet de relance, qui porte sur le capital « humain » et comprend des mesures plus sociales comme la scolarisation gratuite dès trois ans.

Le Sénat fera sa rentrée lundi 12 juillet. La Chambre des représentants reprendra les séances plénières le 19 juillet.