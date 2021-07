Paris a pris 0,31 %, Milan est monté 0,23 %, quand dans le même temps, Londres (+0,71 %) et Francfort (+1,17 %) ont affiché des gains plus marqués.

(Paris) Les marchés boursiers européens ont clôturé en hausse mercredi, à l’issue d’une séance volatile, où Wall Street est d’ailleurs passée dans le rouge peu après l’ouverture, en attendant la publication des minutes de la banque centrale américaine (Fed).

Agence France-Presse

À Wall Street, après un début de séance volatile, les trois indices évoluaient dans le vert vers 13 h : le Dow Jones gagnait 0,15 %, le NASDAQ 0,03 % et le S&P 500 prenait 0,27 %.

Ces mouvements de yoyo pourraient se poursuivre au moment où les risques s’accumulent entre « un revirement imminent de la politique monétaire, le variant delta de la COVID-19, qui se propage de plus en plus rapidement, et les tensions entre la Chine et les États-Unis qui montent », note Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets.

Concernant l’élément le plus scruté actuellement, la politique monétaire, « la publication des minutes va permettre d’avoir plus de détails sur qui a dit quoi » lors de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) « et les investisseurs devraient donc en savoir plus sur les intentions de la Fed », explique Andrea Tuéni, analyste de Saxo Banque.

« La dernière réunion de la Fed avait suscité des craintes et des interrogations autour de la politique de la Fed et d’un potentiel changement de cap », rappelle l’analyste.

Sur le marché obligataire, le rendement de la dette américaine à 10 ans est au plus bas depuis février dernier, à 1,31 %.

« Les rendements ont baissé, cela montre aussi une volonté d’aller sur des investissements plus sûrs, preuve d’une prudence » face à la situation sanitaire et aux perspectives économiques et monétaires, analyse M. Tuéni.

La Commission européenne de son côté a rehaussé sa prévision de croissance du PIB pour la zone euro en 2021 à 4,8 % (+0,5 point), grâce à l’amélioration de la situation sanitaire et à +4,5 % en 2022.

Le pétrole plonge à nouveau

Les cours du pétrole ont soudainement décroché mercredi en début de séance américaine, dans un marché nerveux qui digère tant bien que mal l’échec du dernier sommet de l’OPEP+ lundi.

La référence américaine, le WTI pour livraison en août, perdait 1,61 % à 72,19 euros le baril, tandis que le Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre lâchait 1,33 % à 73,54 dollars.

BP a reculé de 1 % à 307,70 pence et Royal Dutch Shell (action « B ») de 0,08 % à 1420,40 pence. Ce dernier a en outre annoncé mercredi vouloir augmenter les versements à ses actionnaires compte tenu de la réduction de sa dette et d’un marché plus porteur.

À Paris, TotalEnergies a cédé 1,15 % à 37,47 euros.

Wise établit un record

La fintech britannique Wise, spécialisée dans les transferts d’argent, a fait son entrée mercredi à la Bourse de Londres avec une valorisation de 8 milliards de livres, un record sur cette place pour une société technologique. Le titre a pris 10 % à 880,00 pence.

Didi poursuit sa chute

Didi, le « Uber chinois », qui avait déjà perdu près de 20 % mardi après que l’autorité chinoise de la cybersécurité a ordonné le retrait de l’application des plateformes en ligne, glissait encore de 5,56 % à 11,79 dollars.

Daimler ciblé en justice

Le constructeur automobile Daimler (-0,70 % à 72,40 euros) est visé par une action en justice groupée de clients allemands réclamant réparation dans l’affaire des moteurs diesel truqués, a indiqué mercredi l’association de consommateurs VZBV, qui a déjà obtenu d’importants dédommagements de la part de Volkswagen (+1,60 % à 206,25 euros).

Un PSE de TUI annulé

Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) du voyagiste TUI France, destiné à supprimer 587 emplois sur 904, a été annulé par la cour administrative d’appel de Versailles, selon son arrêt consulté mercredi par l’AFP. À Londres, le titre a perdu 2,37 % à 367,10 pence.

Du côté des devises et du bitcoin

L’euro reculait de 0,17 % par rapport au billet vert à 1,1803 dollar, et la livre britannique était stable à 1,3800 dollar.

Le bitcoin gagnait pour sa part 1,97 % à 34 625 dollars environ.