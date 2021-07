Têtes d'affiche

124 000$ pour les jeunes

Les 19 et 20 juin dernier a eu lieu le 7e 24 h de course de Patrice Godin et le 6e Défi 12 h de nuit, un défi de marche et de course à relais, qui permet d’amasser des fonds pour les enfants les plus vulnérables de la Montérégie.