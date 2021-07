PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Les ventes d’automobiles au Canada ont bondi de près de 52 % au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, marquant la deuxième meilleure période de trois mois depuis le début de la pandémie.

La Presse Canadienne

Selon les estimations compilées par la firme spécialisée DesRosiers Automotive Consultants, les ventes de véhicules légers au Canada ont totalisé 478 717 unités au cours du deuxième trimestre de l’année, comparativement à 315 384 un an plus tôt. C’est juste en deçà d’environ 500 000 unités vendues au troisième trimestre de l’année dernière.

Les ventes de camions légers ont augmenté de 53,5 % pour atteindre 380 682, tandis que les voitures particulières ont fait un bond de 45,5 % pour atteindre 98 035.

Les ventes totales de véhicules légers ont augmenté de 3,9 % en juin pour atteindre 162 501 unités, mais étaient toujours en baisse de 12,4 % par rapport au total de 185 496 unités de juin 2019 avant la pandémie.

Le taux de ventes annuel désaisonnalisé a légèrement augmenté à 1,65 million après deux mois de baisse, a déclaré le directeur associé Andrew King.

Il a déclaré qu’un changement de direction du marché pourrait aider à amorcer une reprise qui prendrait de l’ampleur tout au long de l’été.

« Après la fausse aube de l’automne 2020, nous avons appris à ne pas être trop excités et trop anticiper. Cependant, juin était définitivement un pas en avant par rapport à un mois de mai morne et un mois plus fort pour le marché », a déclaré M. King.

Il a souligné que la pénurie mondiale de semi-conducteurs pouvait s’observer dans les chiffres de GM, Ford et Stellantis, dont les ventes ont toutes connu des rendements inférieurs au marché. Les trois sociétés ont enregistré des gains de ventes de 33,6 %, 30,3 % et 20,1 %. respectivement pour le trimestre, par rapport à la croissance globale du marché de 51,8 %.

Genesis a dominé le trimestre, augmentant de près de 400 %, suivi de Mitsubishi à 158 %, de Porsche à 113 % et d’Infiniti à 106 %.

Les ventes de Toyota ont augmenté de 92 % au cours du trimestre.